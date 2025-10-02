 Перейти к основному контенту
Путин назвал главную задачу для экономики России

Путин: главной задачей для экономики России является дальнейшая диверсификация
Прежде всего России нужно провести диверсификацию экономики, считает Путин. Кроме этого, необходимо повысить производительность труда
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / Sputnik / Reuters)

Главной задачей для российской экономики является дальнейшая диверсификация, а также повышение производительности труда, заявил российский лидер Владимир Путин на заседании клуба «Валдай». РБК ведет трансляцию.

«Главный из них [вопросов] — дальнейшая диверсификация нашей экономики. Мы должны сделать ее более современной, еще более высокотехнологичной. Мы должны изменить структуру рынка труда, структуру оплаты на этом рынке <...> повысить производительность труда», — сказал президент.

Как он отметил, это значит, что «оплату большую должны получать высококвалифицированные специалисты». Кроме этого, нужно «обратить внимание на людей с небольшими доходами».

Силуанов объяснил снижение порога доходов для уплаты бизнесом НДС
Бизнес
Антон Силуанов

В мае 2024 года Путин подписал новый указ о национальных целях развития. Они были установлены на период до 2030 года (как и в предыдущей версии указа; в самой первой фигурировал 2024 год) и «на перспективу до 2036 года». В рамках экономической ситуации Путин поставил цель, что к 2030 году Россия должна стать четвертой экономикой мира по паритету покупательной способности (ППС). Выход на четвертое место по ВВП (ППС) должен быть обеспечен за счет роста российской экономики выше среднемировых темпов (такая же цель значилась и в прежней версии указа).

Форум «Валдай» в 2025 году проходит в Сочи под темой — «Полицентричный мир: инструкция по применению». Первым местом его проведения в 2004 году стало озеро Валдай, оттуда и было взято название. После этого он проходил на теплоходе из Москвы в Тверь, в Ханты-Мансийске, Москве, Сочи, Петербурге, Томске и других местах.

