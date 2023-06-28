В «Укрэнерго» заявили о «сниженной надежности» энергосистемы после ударов

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Энергосистема Украины работает «в режиме сниженной надежности» из-за полученных повреждений. Об этом заявил председатель правления «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий на брифинге, который транслировало агентство «Укринформ».

«Более всего от повреждений пострадали крупные городские агломерации: Одесса, Киев, Харьков, Львов, Днепр, Запорожье. <...> Из-за ударов энергосистема работает со сниженным запасом надежности», — сказал он.

Украинская энергосистема будет испытывать дефицит генерации в течение предстоящей осени и зимы, предупредил Кудрицкий. Ее, по словам главы «Укрэнерго», потребуется «сбалансировать за счет дополнительных факторов». Помочь сети можно путем экономии электроэнергии, увеличения потребления газа и импорта электричества из Европы, а также своевременных поставок необходимого оборудования, уточнил он.

В 2022 году Украина начала экспортировать электроэнергию в Польшу, Молдавию, Румынию и Словакию, но в октябре из-за ударов по энергетической инфраструктуре поставки приостановили.

В апреле этого года экспорт возобновился: министр энергетики Герман Галущенко объяснял, что энергосистема около двух месяцев работала с запасом мощности, и поэтому можно возобновить экспорт электричества для привлечения дополнительных средств, которые направят на ремонт поврежденной обстрелами инфраструктуры. Однако в конце мая «Укрэнерго» остановила экспорт электроэнергии, объяснив это необходимостью покрыть внутренние потребности и обеспечить резервы на вечера, когда возникает пик потребления.

Президент России Владимир Путин называл удары по украинским инфраструктурным объектам ответом на взрыв на Крымском мосту. Киев свою причастность к нему отрицает. В украинских регионах регулярно возникают проблемы с подачей электроэнергии.

Российская сторона не раз заявляла, что наносит удары только по военным объектам, атаки по гражданской инфраструктуре исключены. Минобороны среди целей называло склады боеприпасов, элементы военной инфраструктуры, предприятия оборонно-промышленного комплекса и обеспечивающие их объекты энергетики. Украинская сторона сообщала о погибших и раненых.