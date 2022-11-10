Госдума одобрила переходный налоговый режим для новых территорий

Госдума приняла большой пакет поправок в налоговое законодательство. Часть их касается налогообложения на новых территориях. В частности, вводится особый порядок взимания НДС. Важнейшие изменения — в материале РБК

Фото: Олег Яковлев / РБК

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки в Налоговый кодекс, предполагающие многочисленные точечные изменения в налоговое законодательство. При подготовке поправок использовался подход, когда законопроект ко второму чтению по полноте и содержанию существенно отличается от документа, принятого в первом чтении.

Законопроект в первой версии был внесен в парламент 28 сентября вместе с проектом трехлетнего федерального бюджета и рассмотрен в первом чтении 18 октября. Он предполагал ряд налоговых новаций по изъятию сырьевых сверхдоходов у газовой, нефтяной, угольной отраслей, введение акциза на сахаросодержащие напитки с 1 января 2023 года. Финальная же версия предполагает отсрочку по запуску акциза на сладкую газировку на полгода, установление ставки по налогу на прибыль в 2023–2025 годах для экспортеров СПГ на уровне 34%, а также другие изменения.

РБК вместе с юристами разобрал самые значимые налоговые новшества, заложенные в законопроекте, в основном касающиеся налогового режима для четырех новых регионов, принятых в состав России 5 октября 2022 года.

НДС для новых территорий

Как следует из проекта поправок, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей после присоединения их к России, сразу будет действовать Налоговый кодекс Российской Федерации. Для бизнеса, зарегистрированного до этой даты, предлагается переходный налоговый режим, который будет действовать до конца текущего года, объясняет ведущий юрист налоговой практики сервиса Amulex Ирина Бычкова.

Такой временный порядок предполагает пониженные ставки по НДС в размере 9,09 и 16,67% вместо российских 10 и 20%. Они будут действовать на новых территориях только в том случае, если при производстве или реализации продукции используемое сырье или товары были приобретены и учтены на счетах бухгалтерского учета до вступления регионов в состав РФ. После полного использования ранее приобретенного сырья или товаров в производстве и реализации будут применяться общеустановленные для российских налогоплательщиков ставки НДС — 0, 10 и 20%.

Для перевозки товаров на новые территории также предусмотрен временный льготный порядок по налогу на добавленную стоимость (НДС). Нулевая ставка будет применяться при поставке товаров в пункт назначения, находящийся на новых территориях, в следующих случаях:

по договорам, заключенным до 5 октября 2022 года, если заказчики — государственные или муниципальные органы РФ или государственные учреждения, трансграничные концерны или госпредприятия новых регионов (трансграничный концерн — форма собственности в ДНР, при которой объединяются имущественные комплексы в ДНР и ЛНР. — РБК);

по договорам, заключенным до 31 декабря 2022 года по сделкам с компаниями из новых регионов, при условиях если отгрузка товаров произведена до 31 декабря 2022 года и оплата поступила до 25 января 2023 года.

Как отметил руководитель департамента налогов и налогового администрирования Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Ряховский, на практике применение льготы по перевозке товаров будет выглядеть так: «Например, я купил в России товар за 100 руб. и повез его в Луганск. Это будет считаться экспортом и мне возместят 20 руб. [входной НДС]. По сути, уже сейчас известно, кто работает по таким договорам, и государство решило поощрить таких предпринимателей, но ограничило срок, чтобы не было злоупотреблений», — пояснил он. Говоря о возможных злоупотреблениях, эксперт напомнил: «В 1990-е годы было такое понятие, как «реэкспортный автомобиль», когда, например, автомобили ВАЗ стоимостью, условно, 120 руб. вывозили в Польшу, возмещали НДС в размере 20 руб., а потом этот же автомобиль ввозили обратно и продавали на внутреннем рынке за 110 руб.».

Кроме того, не будет облагаться НДС переуступка денежных требований по закону о банкротстве. «Например, если российская организация купила право требования долга из компании с новых территорий, оно не будет облагаться налогом», — указал Ряховский.

Нововведения в акцизах

Для четырех новых территорий до 31 декабря 2022 года установлен нулевой акциз на безводный этиловый спирт, приобретаемый местными производителями алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе лекарственных средств и медицинских изделий).

К 1 января 2023 года производители в ДНР и ЛНР должны провести инвентаризацию этилового спирта, не использованного для производства алкоголя или спиртосодержащей продукции, а также инвентаризацию остатков такой продукции (плюс табачных изделий), акцизы по которой уплачивались в соответствии с законодательством республик. Они получат право уменьшить рассчитанный акциз на сумму акцизного налога, уплаченную в соответствии с законодательством ДНР и ЛНР. Обязанность по проведению инвентаризации неиспользованного спирта распространяется и на налогоплательщиков Запорожской и Херсонской областей.

Освобождение от налогов

Законопроектом вводятся поправки в статью 217 НК РФ, освобождающие ряд новых доходов от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В частности, налог и страховые взносы не нужно будет платить с суточных выплат работникам госорганов при командировке в ЛНР, ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Повышенные суточные в размере 8480 руб. для командировок в новые субъекты РФ установлены указом президента в конце октября. Кроме того, налогообложению в случае принятия поправок не будут подлежать безотчетные денежные суммы на дополнительные расходы в командировках, но не более 700 руб. за день.

Также не будут облагаться налогами безвозмездно переданные мобилизованным, контрактникам, добровольцам, а также членам их семей деньги и иное имущество. «Его можно будет учесть в составе внереализационных расходов для расчета налога на прибыль, а также в расходах по упрощенной системе налогообложения. НДФЛ безвозмездно полученные средства и имущество также не облагаются», — отметил ведущий юрист практики «налоговые споры» юридической компании «Лемчик, Крупский и партнеры» Александр Земченков.

Что еще предлагается поменять

Мобилизованным на военную службу индивидуальным предпринимателям (ИП), работающим по патентной системе, автоматически продлят патенты, если срок патента истекает в период службы. Однако после возвращения им придется отчитаться в ФНС, вел ли ИП деятельность по патенту в период мобилизации, прекратил ли ее либо потерял право на патентную систему налогообложения. Сделать это нужно не позднее 15-го числа третьего месяца после окончания службы. Если ФНС не получит сведений, патент закончится со дня, когда предприниматель был мобилизован.

Помимо этого законопроект освобождает граждан ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей от оплаты госпошлины при получении ряда документов — российского паспорта, водительского удостоверения, вида на жительство, а также регистрационных документов и знаков на транспортные средства при регистрации юрлиц и ИП на этих территориях.

Другое новшество касается распределения поступлений налога на прибыль между федеральным и региональными бюджетами. Поправками предложено продлить на шесть лет централизацию 1 процентного пункта поступлений от налога на прибыль в федеральный бюджет. Согласно действующей норме, 17 из 20% налога на прибыль должны поступать в региональные бюджеты с 2017 по 2024 год, а 3% — в федеральный. Затем пропорция должна была вернуться к соотношению 18 и 2%, но в итоге она не изменится до 2030 года.



РБК направил запрос в Минфин.