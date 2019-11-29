В Дании обжаловали разрешение на строительство «Северного потока-2»

В конце октября ДЭА предоставило Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода в своих водах. Против решения Дании выступили в Киеве

Фото: Axel Schmidt / Nord Stream 2

В Апелляционный суд Дании поступила жалоба на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) вести строительство газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщила ТАСС представитель ДЭА Эллен Эвиг Ёргенсен.

«Одна жалоба в отношении проекта Nord Stream 2 была подана в рамках сроков для подачи апелляций», — сказала она. По ее словам, срок подачи жалобы истекал 27 ноября.

Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил, что в Киеве рассматривают возможность подать апелляцию на решение Дании по газопроводу «Северный поток-2». При этом, по его словам, учитывая понесенные Россией расходы, проект все равно нужно будет реализовать до конца.

Тогда же вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что «Северный поток-2» должен заработать в середине 2020 года. Глава Минэнерго Александр Новак сообщал, что поставки газа по трубопроводу могут начаться до конца 2019 года. Как заявлял РБК представитель Nord Stream 2, оператор рассчитывают завершить проект «в ближайшие месяцы».

В конце октября Датское энергетическое агентство (ДЭА) дало разрешение на строительство участка газопровода, проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море. Nord Stream 2, подконтрольная российскому «Газпрому», добивалась разрешения Дании 2,5 года — с апреля 2017 года. Протяженность датского участка «Северного потока-2», огибающего остров Борнхольм, составит 147 км.