В Госдуме допустили сокращение моногородов вдвое

Число таких населенных пунктов в рамках новой программы может сократиться с 321 до 170. Изначально на их развитие хотели выделить дополнительные 18,6 млрд руб., но инициативу не поддержала правкомиссия

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Число моногородов в России может сократиться почти вдвое — с 321 до 170. Об этом «Известиям» сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук. По его словам, этот вопрос обсуждался в нижней палате парламента и правительстве.

Газета ссылается на письмо главы Минэкономразвития Максима Орешкина председателю комитета по экономполитике Сергею Жигареву, в котором министр отметил, что в 2020 году в рамках госпрограммы о развитии моногородов планировалось «провести сплошной пересмотр перечня моногородов» и этот список может сократиться.

В пресс-службе Минэкономразвития газете заявили, что на первом этапе перечень моногородов не будет радикально пересмотрен, поскольку кризисные города нельзя оставить без поддержки государства. Изначально за три года на их развитие планировалось выделить дополнительно 18,6 млрд руб. (в 2020 году — 6,4 млрд руб., в 2021-м — 6,021 млрд и в 2022-м — 6,2 млрд), однако инициативу не поддержала правкомиссия.

Новая программа разрабатывается взамен старой, которая досрочно перестала действовать с января текущего года. Ранее с критикой в адрес прежнего документа выступила Счетная палата, которая объявила, что меры по поддержке моногородов не привели к росту уровня жизни их населения. Проект нового документа направлен в Минфин, и он дорабатывается с учетом замечаний ведомства, заявили газете в пресс-службе Минэкономразвития.