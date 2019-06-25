Минэкономразвития назвало 11 самых проблемных российских моногородов

99 российских моногородов отнесены к кризисным. Самые проблемные из них находятся в Челябинской области, Забайкалье, Хакасии и Карелии. Главный показатель кризисности — оценка ситуации жителями, фигурирующая в опросах ФСО

Вид на поселок ​Вершино-Дарасунский (Фото: Хайрятдинов Ринат / «Фотобанк Лори»)

Минэкономразвития отнесло к самым проблемным российским моногородам 11 — Бакал и Верхний Уфалей (Челябинская область), поселки Новопавловка, Первомайский и Вершино-Дарасунский (Забайкальский край), село Туим и поселок Вершина Теи (Хакасия), городские поселения Надвоицы и Лахденпохья (Карелия), поселки Бытошь и Белая Березка (Брянская область). Об этом говорится в ответе ведомства на запрос РБК.

Проблемы градообразующих предприятий По данным ЕГРЮЛ, градообразующее предприятие Верхнего Уфалея находится в состоянии ликвидации. Новопавловский мебельный комбинат «Рассвет» не раз пытались признать банкротом. Предприятие «Бакальское рудоуправление» фигурировало в делах по неоплате счетов за электроэнергию. Забайкальский горно-обогатительный комбинат в Первомайском, лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс», бытошевский стекольный завод «Кварцит» и Туимский завод по обработке цветных металлов были объявлены банкротами. Фанерный комбинат в Белой Березке находится в стадии ликвидации из-за долгов. Тейский филиал ОАО «Евразруда» прекратил работу из-за реорганизации. Летом прошлого года работники Дарасунского рудника в Забайкалье устроили голодовку из-за невыплаты зарплат, тогда задолженность за два месяца составляла 32 млн руб. Деятельность Надвоицкого алюминиевого завода, филиала «Русала», выпускавшего металл только для США, была законсервирована из-за санкций в 2018 году.

Всего в России 317 поселений с градообразующими предприятиями. Из них 99 относятся к кризисным, сообщили в Минэкономразвития.

Ранее ведомство уточнило признаки, по которым моногорода определяют как проблемные. Среди них темпы роста экономики, показатели занятости, розничной торговли, оборота малых и средних предприятий, размер жилого фонда и уровень поддержки от федерального бюджета. В постановлении правительства от 2014 года уточняется, что кризисность моногорода определяется также по показателям работы градообразующего предприятия и по оценкам жителями положения в городе.

Главный показатель кризисности — оценка ситуации населением, рассказал РБК ответственный секретарь Экспертного совета по развитию моногородов в Госдуме Павел Склянчук. Федеральная служба охраны каждые полгода исследует в моногородах настроения жителей, опрашивая их на темы здравоохранения, образования, занятости. По последним данным, более половины населения моногородов оценивает ситуацию отрицательно, уточнил он. Но могут иметь значение и другие факторы — наличие в городах предприятий «на стадии сворачивания производств и массовых сокращений» и серьезные проблемы с экологией.