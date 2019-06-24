На новую госпрограмму развития моногородов потратят 57,3 млрд руб.

Правительство подготовило новую программу развития моногородов после закрытия прежней, признанной неэффективной. Сколько в России кризисных моногородов и как власти намерены решать их проблемы, разбирался РБК

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Правительство подготовило проект госпрограммы развития моногородов на 2019–2024 годы, затраты на ее реализацию за шесть лет составят 57,3 млрд руб. С документом ознакомился РБК.

Как раньше решали проблему моногородов Предыдущая приоритетная программа «Комплексное развитие моногородов», разработанная Минэкономразвития, была рассчитана на период 2016–2025 годов. Однако ее решено было досрочно прекратить в конце прошлого года. С критикой проведенной программы выступила Счетная палата. «У меня нет ощущения эффективности этой программы. То, что я вижу, — это не то, что может помочь моногородам определить их судьбу. Это не работает на их развитие или сворачивание. Мы не принимаем окончательного решения и тащим их, даже если нет перспектив», — заявлял тогда председатель Счетной палаты Алексей Кудрин. В отчете Счетной палаты подчеркивалось, что мероприятия по поддержке моногородов не решили ключевую задачу улучшения роста благополучия их жителей. 18 июня 2019 года вице-премьер Виталий Мутко заявил о разработке комплекса мероприятий по развитию моногородов в формате госпрограммы. Он предложил помимо прочего диверсифицировать экономику моногородов, чтобы снять зависимость от градообразующих предприятий.

Сколько в России кризисных моногородов

В России сейчас зарегистрировано 319 моногородов, они расположены на территории 61 российского региона. Больше всего моногородов в Кемеровской (24), Свердловской (17) и Челябинской (16) областях. В распоряжении от 2014 года правительство отнесло к наиболее кризисным 75 городов, сейчас их число выросло на четверть, следует из текста новой программы.

По данным Росстата, к началу 2018 года в моногородах проживало более 13,5 млн человек, или 9,2% населения России. Каждый третий из них — это житель «кризисного» моногорода, отмечается в проекте.

Больше всего кризисных моногородов в Приволжье (21) и Сибири (20), в Северо-Западном и Центральном федеральных округах (по 18). Среди регионов наибольшая концентрация проблемных центров в Кемеровской (9) и Челябинской (7) областях, Карелии (6) и Пермском крае (6).

На сентябрь назначен точечный пересмотр списка моногородов (к нему добавят восемь новых и некоторые исключат). В мае 2020 года список будет пересмотрен полностью, говорится в документе.

Осенью 2018 года Счетная палата указывала на неактуальность списка моногородов, составленного в 2014 году. По данным Минэкономразвития, которые приводили аудиторы, 107 населенных пунктов утратили признаки моногородов в результате оттока населения и, как следствие, сокращения числа работников градообразующих предприятий. К примеру, из списка моногородов предлагалось исключить Череповец.

Список моногородов пересмотреть будет сложно, сказал РБК генеральный директор фонда «Институт экономики города» Александр Пузанов. «С одной стороны, государство поставило себе целевую установку как можно больше городов вывести из списка. С другой, поскольку там есть надежды получить льготы, регионы пишут заявки с просьбой включать все новые и новые города в моногорода, а выполнившие программу, типа Череповца, не торопятся покидать список», — отмечает он.

Пузанов уверяет, что ситуация в моногородах сейчас «неплохая, не хуже, чем во многих немоногородах». Но так как моногорода очень уязвимы из-за своей зависимости от единственного предприятия, кризис может начаться в любой момент.

К чему стремиться

Список целевых показателей заметно отличается от целей, перечисленных в прошлой программе. Перед исполнителями ставится задача привлечь инвестиции в моногорода и увеличить число довольных социально-экономической ситуацией горожан.

Еще один показатель — увеличение количества новых постоянных рабочих мест. Одной из целей прошлой программы было создание и постоянных, и непостоянных рабочих мест. По ее результатам регионы отчитались о созданных 406,9 тыс. рабочих мест (начальная задача была создать 230 тыс). Но потом выяснилось, что перепроверить эти данные через Федеральную налоговую службу невозможно. «Поэтому предлагается использовать только те данные, которые являются верифицируемыми», — говорится в документе.

Четвертый показатель — уровень безработицы по методологии МОТ (то есть число безработных в процентах к экономически активному населению). Против внесения этого показателя в программу выступил Росстат. По данным ведомства, методологию можно применить только в тех городах, где численность населения достигает 900 тыс. человек. Кроме того, это потребует затрат в 282 млн руб. в год, говорится в комментарии Росстата.

Какие льготы предложат инвесторам

Одна из основных целей программы развития моногородов — сделать так, чтобы они перестали быть моногородами. Для этого планируется привлечь инвесторов и предоставить им налоговые льготы.

Всего с 2019 по 2024 год в инвестиционные проекты в моногородах планируется привлечь 143,8 млрд руб., следует из справки к проекту госпрограммы. В справке сделана оговорка, что этот показатель, как и другие целевые показатели программы, будет уточнен в связи со сплошным пересмотром перечня моногородов, который запланирован на 2020 год.

Инвесторы смогут получить от государства возврат своих вложений, но не больше, чем они заплатят налогов. При этом учитывается НДС, налог на прибыль (в части, зачисляемой в федеральный бюджет) и фактически уплаченные страховые взносы в государственные внебюджетные фонды по ставке 22,4% (в части новых рабочих мест). Для возврата будут учитываться налоги, заплаченные за пять лет с момента заключения договора между местными властями и инвестором. В документе отдельно указано, что получить поддержку смогут только новые проекты, не связанные с градообразующими предприятиями.

Вернуть инвестиции смогут не все. Для того чтобы получить господдержку, инвестпроект должен будет создать не меньше 30 рабочих мест, в том числе не меньше десяти за первый год реализации. При этом будет ограничено привлечение иностранных рабочих — предприниматели смогут нанять не более 25% иностранцев. В проект нужно будет вложить не меньше 20 млн руб., из них не менее 5 млн — в течение первого года.

Кому не дадут финансирование В программе приведен перечень отраслей, проекты в которых не получат поддержки: лесозаготовка;

добыча нефти и газа и производство нефтепродуктов;

организация азартных игр и лотерей;

производство алкоголя и табачных изделий и в целом производство любых подакцизных товаров, кроме легковых автомобилей и мотоциклов;

оптовая и розничная торговля;

деятельность сухопутного, трубопроводного, водного, воздушного и космического транспорта;

предоставление финансовых услуг, кроме услуг по пенсионному обеспечению;

операции с недвижимым имуществом;

аренда и лизинг;

деятельность органов госуправления по обеспечению военной безопасности;

деятельность общественных организаций;

деятельность домашних хозяйств;

виды экономической деятельности, в которых занято 20% и более работников моногорода, и основной вид деятельности градообразующей организации моногорода. Этот список ограничений ориентирует инвесторов на создание в первую очередь производств, которые позволят диверсифицировать экономику моногорода, сказал РБК управляющий директор по корпоративным и суверенным рейтингам «Эксперт РА» Павел Митрофанов. Поэтому говорить о том, что из-за него существенно сократится число потенциальных инвесторов, некорректно, считает он.

Кроме прямого возврата инвестиций власти планируют вкладываться в инфраструктуру для новых предприятий. Из бюджета профинансируют Фонд развития моногородов, который в том числе будет строить и реконструировать инфраструктуру, необходимую для инвестпроектов в моногородах, фонд сможет профинансировать до 95% стоимости каждого такого объекта.

Финансирование инфраструктуры со стороны государства и расширенные налоговые каникулы — мощный стимул для потенциальных инвесторов, считает Митрофанов. В регионах, где есть моногорода, власти субъекта и самого моногорода крайне заинтересованы в снижении зависимости бюджета и населения от градообразующего предприятия, убежден он. Поэтому со стороны региона для инвесторов в моногорода может быть оказано дополнительное содействие, не предусмотренное программой.

Предусмотрены программой и нефинансовые методы поддержки. Среди них — ежегодные форумы глав моногородов и проекты «Прошагай город», «Сделановмоно», «Фестиваль уличного кино», «День Юнармии» и расчет рейтинга моногородов.

Плюсами новой госпрограммы Александр Пузанов называет большее внимание к инфраструктуре вместо «вкладывания денег в бесконечные промпарки и технопарки». Но, по мнению эксперта, она вряд ли всерьез улучшит ситуацию с моногородами, так как ориентирована на краткосрочные результаты, как и предыдущая, приоритетная программа.

«Долгосрочные задачи существования моногородов решать тяжело и сложно, поэтому государство ими пренебрегает. Города с зависимостью от единственного предприятия нуждаются в диверсифицированной поддержке, потому что они все очень разные. Изначально такая задача ставилась государством во время обсуждения приоритетной программы, но в дальнейшем она пропала и так и не была реализована», — говорит Пузанов.

Кто отвечает за программу

Главный исполнитель программы развития населенных пунктов с градообразующими предприятиями — Минэкономразвития, к реализации программы подключены еще 11 министерств, НКО «Фонд развития моногородов», Российский экспортный центр, Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства, «Дом.РФ» (Единый институт развития в жилищной сфере), «ВЭБ-лизинг» и «ВЭБ Инфраструктура».

РБК отправил запросы в ВЭБ, Минэкономразвития, «Дом.РФ» и Фонд развития моногородов. В «Дом.РФ» сообщили, что сейчас программа находится в работе у профильного министерства и что совместно с Минстроем и конструкторским бюро «Стрелка» разработан стандарт комплексного развития территорий для создания комфортной городской среды. Пресс-служба ВЭБ.РФ подтвердила участие корпорации в программе как координатора институтов развития. «Также ВЭБ может выступать участником софинансирования инструментов и продуктов, которые прописаны в госпрограмме», — сообщили представители корпорации.

В Фонде развития моногородов РБК рассказали, что подготовили пакет как финансовых, так и нефинансовых мер поддержки. «Это и льготные займы — в частности, заем под 0%, и строительство инфраструктуры для инвестпроектов, и новая мера — строительство инфраструктуры для комплексной жилой застройки, финансирование проектов государственно-частных партнерств на льготных условиях, рефинансирование кредитов», — уточнили представители фонда. В проекте программы перед фондом стоит задача по созданию 25 тыс. постоянных рабочих мест и привлечению более 160 млрд руб. инвестиций в моногорода до 2024 года, рассказали РБК в фонде.