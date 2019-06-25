Лахденпохья и Бытошь: самые кризисные моногорода России

Градообразующее предприятие: ОАО «Уфалейникель»
Численность населения: 32,2 тыс. человек
Число рабочих на предприятии: 600 человек
Уровень безработицы: 11,9%
Господдержка в 2019 году: 352,7 млн руб.
Градообразующее предприятие: ООО «Дарасунский рудник»
Численность населения: 5,7 тыс. человек
Число рабочих на предприятии: 700 человек
Уровень безработицы: 0,8%
Господдержка в 2019 году: 2,1 млн руб.
Градообразующее предприятие: ООО «Туимский завод по обработке цветных металлов»
Численность населения: 3,5 тыс. человек
Число рабочих на предприятии: нет данных
Уровень безработицы: 3,2%
Господдержка в 2019 году: 150 тыс. руб.
Градообразующее предприятие: ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат»
Численность населения: 11,5 тыс. человек
Число рабочих на предприятии: три человека
Уровень безработицы: 1,6%
Господдержка в 2019 году: 10,9 млн руб.
Градообразующее предприятие: Тейский филиал ОАО «Евразруда»
Численность населения: 3,3 тыс. человек
Число рабочих на предприятии: 80 человек
Уровень безработицы: 6,8%
Господдержка в 2019 году: 60 тыс. руб.
Градообразующее предприятие: ООО «Бакальское рудоуправление»
Численность населения: 19,8 тыс. человек
Число рабочих на предприятии: 1,2 тыс. человек
Уровень безработицы: 4,3%
Господдержка в 2019 году: 121,2 млн руб.
Градообразующее предприятие: ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» — филиал НАЗ-СУАЛ
Численность населения: 7,8 тыс. человек
Число рабочих на предприятии: 300 человек
Уровень безработицы: 3,6%
Господдержка в 2019 году: 2,5 млн руб.
Градообразующее предприятие: ООО «Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс»
Численность населения: 7,4 тыс. человек
Число рабочих на предприятии: нет данных
Уровень безработицы: 1,4%
Господдержка в 2019 году: 4,5 млн руб.
Градообразующее предприятие: ООО «Мебельный комбинат «Рассвет»
Численность населения: 3,8 тыс. человек
Число рабочих на предприятии: 20 человек
Уровень безработицы: 1,1%
Господдержка в 2019 году: 7,9 млн руб.
Градообразующее предприятие: ОАО «Кварцит» — Бытошевский стекольный завод
Численность населения: 5 тыс. человек
Число рабочих на предприятии: 15 человек
Уровень безработицы: 0%
Господдержка в 2019 году: 6,7 млн руб.
Градообразующее предприятие: ООО «Брянский фанерный комбинат»
Численность населения: 5,8 тыс. человек
Число рабочих на предприятии: 400 человек
Уровень безработицы: 4,7%
Господдержка в 2019 году: 23,9 млн руб.