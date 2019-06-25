Лахденпохья и Бытошь: самые кризисные моногорода России

Минэкономразвития назвало самые кризисные российские моногорода. В список проблемных попали 99 населенных пунктов, но наиболее сложная ситуация в 11 из них. Основным критерием стала оценка ситуации местными жителями. Самые проблемные моногорода — в обзоре РБК

Верхний Уфалей, Челябинская область Градообразующее предприятие: ОАО «Уфалейникель» Численность населения: 32,2 тыс. человек Число рабочих на предприятии: 600 человек ​Уровень безработицы: 11,9% Господдержка в 2019 году: 352,7 млн руб. Вершино-Дарасунский, Забайкальский край Градообразующее предприятие: ООО «Дарасунский рудник» Численность населения: 5,7 тыс. человек Число рабочих на предприятии: 700 человек ​Уровень безработицы: 0,8% Господдержка в 2019 году: 2,1 млн руб. Туим, Хакасия Градообразующее предприятие: ООО «Туимский завод по обработке цветных металлов» Численность населения: 3,5 тыс. человек Число рабочих на предприятии: нет данных ​Уровень безработицы: 3,2% Господдержка в 2019 году: 150 тыс. руб. Первомайский, Забайкальский край Градообразующее предприятие: ОАО «Забайкальский горно-обогатительный комбинат» Численность населения: 11,5 тыс. человек Число рабочих на предприятии: три человека ​Уровень безработицы: 1,6% Господдержка в 2019 году: 10,9 млн руб. Вершина Тёи, Хакасия Градообразующее предприятие: Тейский филиал ОАО «Евразруда» Численность населения: 3,3 тыс. человек Число рабочих на предприятии: 80 человек ​Уровень безработицы: 6,8% Господдержка в 2019 году: 60 тыс. руб. Бакал, Челябинская область Градообразующее предприятие: ООО «Бакальское рудоуправление» Численность населения: 19,8 тыс. человек Число рабочих на предприятии: 1,2 тыс. человек ​Уровень безработицы: 4,3% Господдержка в 2019 году: 121,2 млн руб. Надвоицы, Карелия Градообразующее предприятие: ОАО «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» — филиал НАЗ-СУАЛ Численность населения: 7,8 тыс. человек Число рабочих на предприятии: 300 человек ​Уровень безработицы: 3,6% Господдержка в 2019 году: 2,5 млн руб. Лахденпохья, Карелия Градообразующее предприятие: ООО «Лахденпохский фанерный комбинат «Бумэкс» Численность населения: 7,4 тыс. человек Число рабочих на предприятии: нет данных ​Уровень безработицы: 1,4% Господдержка в 2019 году: 4,5 млн руб. Новопавловка, Забайкальский край Градообразующее предприятие: ООО «Мебельный комбинат «Рассвет» Численность населения: 3,8 тыс. человек Число рабочих на предприятии: 20 человек ​Уровень безработицы: 1,1% Господдержка в 2019 году: 7,9 млн руб. Бытошь, Брянская область Градообразующее предприятие: ОАО «Кварцит» — Бытошевский стекольный завод Численность населения: 5 тыс. человек Число рабочих на предприятии: 15 человек ​Уровень безработицы: 0% Господдержка в 2019 году: 6,7 млн руб. Белая Березка, Брянская область Градообразующее предприятие: ООО «Брянский фанерный комбинат» Численность населения: 5,8 тыс. человек Число рабочих на предприятии: 400 человек ​Уровень безработицы: 4,7% Господдержка в 2019 году: 23,9 млн руб.