Власти отказались отменить штрафы за невозврат валютной выручки

Из правительственного плана восстановления экономики исключили мораторий на взимание штрафов за невозврат валютной выручки. Первоначально он рассматривался в качестве одной из мер поддержки экспортеров в кризис

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Правительство отказалось вводить мораторий на штрафы за невозврат валютной выручки, следует из утвержденного плана восстановления экономики (есть в РБК). Минфин подтвердил РБК отказ от этой меры поддержки бизнеса. В предварительной версии плана эта мера фигурировала, писал РБК.

23 сентября правительство одобрило общенациональный план восстановления экономики. Он состоит из мер, которые должны обеспечить рост экономики, восстановление уровня доходов граждан, а также предусматривает структурные реформы.

РБК сравнил подготовленный к заседанию правительства документ от 22 сентября, подлинность которого подтвердил источник в правительстве, с предыдущими версиями плана. В целом документ претерпел небольшие изменения. Но из актуальной версии убрали одну из мер по либерализации валютного контроля.

Без моратория

В качестве одной из мер поддержки экспортеров в июньской версии антикризисного плана предлагался мораторий на штрафы за нерепатриацию валютной выручки по внешнеторговым контрактам и займам. Приостановить взимание штрафов предлагалось на год — с 1 апреля 2020 года до 1 июля 2021 года. Но в сентябрьском документе этой меры не оказалось.