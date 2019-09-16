Эксперты назвали комфортный для накоплений уровень дохода россиян

Россияне, которые не имеют никаких сбережений, — а таких большинство — готовы начать копить при доходе от 35 тыс. руб. на члена семьи, показал опрос СК «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие». Это больше дохода среднего россиянина

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Большинству россиян, не имеющих сбережений, нужен доход от 35 тыс. руб. на члена семьи и более, чтобы начать комфортно для себя откладывать деньги, показал опрос, проведенный по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь» и банка «Открытие» (результаты есть у РБК). По итогам 2018 года среднедушевой доход россиян, по данным Росстата, составил 33 тыс. руб. в месяц.

Телефонный опрос 1500 человек по репрезентативной выборке провел научно-технический центр «Перспектива» в июле 2019 года.

59% населения не имеют вообще никаких сбережений, показало исследование. Из тех, кто все-таки сберегает, треть (32,4%) делают это «нерегулярно и точечно»: откладывают с продажи имущества, при получении наследства или материальной помощи от родственников. Остальные 58% регулярно откладывают деньги с зарплаты, 9,6% — с премии.