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Уровень бедности в России вырос в начале года
Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года составил 14,3%, сообщил Росстат. За чертой бедности находятся 20,9 млн россиян
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, следует из данных Росстата.

  • В первом квартале 2018 года при использовании обновленной методологии оценки денежных доходов населения, доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны, или 20,4 млн чел. Таким образом, уровень бедности в России в январе-марте вырос в годовом выражении.
  • При расчете применялись установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале — 10 тыс. 753 руб. — и уточненная Росстатом в марте методология оценки денежных доходов населения.
  • По итогам 2018 года за чертой бедности проживало 18,9 млн россиян, или 12,9% от всего населения.

В первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 2,5%, во втором квартале показатель значительно снизил темпы падения: реальные доходы граждан сократились на 0,2%. По итогам января-июня текущего года реальные доходы россиян снизились на 1,3% в годовом выражении.

Одной из национальных целей развития страны, поставленных в майском указе президента, стало двукратное снижение уровня бедности к 2024 году. Таким образом, перед правительством стоит задача сократить уровень бедности до 6,6%.

В 2019 году по плану кабинета министров уровень бедности должен снизиться до 12%. (.pdf). Однако Счетная палата и экономисты сомневаются в выполнении годовой цели по бедности, а также прогнозируют падение реальных доходов по итогам текущего года.

Автор: Юлия Старостина
Теги: бедность, Росстат
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