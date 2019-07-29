Уровень бедности в России вырос в начале года

Уровень бедности в России вырос в начале года

Уровень бедности в России в первом квартале 2019 года составил 14,3%, сообщил Росстат. За чертой бедности находятся 20,9 млн россиян

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Численность россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности) в первом квартале 2019 года составила 20,9 млн человек, или 14,3% от всего населения, следует из данных Росстата.

В первом квартале 2018 года при использовании обновленной методологии оценки денежных доходов населения, доходами ниже прожиточного минимума располагало 13,9% населения страны, или 20,4 млн чел. Таким образом, уровень бедности в России в январе-марте вырос в годовом выражении.

При расчете применялись установленная приказом Минтруда величина прожиточного минимума в первом квартале — 10 тыс. 753 руб. — и уточненная Росстатом в марте методология оценки денежных доходов населения.

По итогам 2018 года за чертой бедности проживало 18,9 млн россиян, или 12,9% от всего населения.

В первом квартале 2019 года реальные располагаемые денежные доходы населения сократились на 2,5%, во втором квартале показатель значительно снизил темпы падения: реальные доходы граждан сократились на 0,2%. По итогам января-июня текущего года реальные доходы россиян снизились на 1,3% в годовом выражении.