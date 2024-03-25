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Военная операция на Украине ,  
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Украина в этом году выплатит МВФ за обслуживание кредитов $2,9 млрд

Украина в этом году выплатит МВФ за обслуживание кредитов почти $3 млрд
Сюжет
Военная операция на Украине
Только в этом году Украина должна выплатить МВФ за обслуживание ранее предоставленных кредитов $2,9 млрд, тогда как до 2030 года — $14,4 млрд. Власти Украины ранее предупреждали об «огромном дефиците» бюджета в этом году
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения на ежегодной ассамблее Всемирного банка и МВФ
Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения на ежегодной ассамблее Всемирного банка и МВФ (Фото: Jalal Morchidi / EPA / ТАСС)

Украина в этом году должна уплатить Международному валютному фонду (МВФ) за обслуживание ранее предоставленных кредитов 2,19 млрд SDR (Special Drawing Rights, валюта МВФ), что в пересчете на доллары равняется примерно $2,9 млрд, следует из данных на сайте организации.

Пики выплат приходятся на март и сентябрь 2024-го, когда каждый раз нужно платить МВФ по $705,5 млн. Как отмечает «Страна.ua», именно поэтому правительство Украины так стремилось получить новый транш от МВФ в марте. По данным издания, большая часть из полученных от фонда $880 млн сразу вернется МВФ в качестве платежей по старым займам.

Также, как следует из данных МВФ, в 2025 году Украина должна будет уплатить 2,28 млрд SDR ($3,03 млрд), в 2026-м — 1,92 млрд SDR ($2,55 млрд), в 2027-м — 1,23 млрд SDR ($1,63 млрд) и далее менее 1 млрд SDR вплоть до 2030 года. Всего за обслуживание Киев должен выплатить 10,829 млрд SDR ($14,406 млрд).

МВФ одобрил новый транш на $880 млн для Украины 22 марта. В сообщении организации говорилось, что средства будут направлены на поддержку украинского бюджета. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль поблагодарил фонд и назвал решение Совета МВФ результатом выполнения Киевом обязательств перед партнерами. «Это средства для покрытия важнейших бюджетных расходов. Они помогут нам и дальше сохранять макрофинансовую стабильность», — добавил он.

Глава Минфина Украины предупредил об «огромном дефиците» бюджета в 2024-м
Экономика
Здание министерства&nbsp;финансов Украины

По данным Financial Times, в бюджете Украины на 2024 год заложен дефицит на $41 млрд, который планируется покрыть за счет финансовой поддержки Запада. Так, $18 млрд Киев рассчитывает получить от ЕС, $8,5 — от США, $5,4 — от МВФ, а оставшуюся сумму — от Британии и банков развития.

Глава МВФ Кристалина Георгиева в середине декабря заявила, что без финансовой помощи со стороны западных государств Украина при ее нынешнем дефиците бюджета продержится «пару месяцев», после чего будет вынуждена «вернуться к дестабилизирующей политике».

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Российские власти не раз осуждали помощь Украине — как финансовую, так и военную. Как заявляла официальный представитель МИДа Мария Захарова, объем финансовой помощи со стороны западных стран измеряется астрономической суммой, однако это не поможет Украине вернуть утраченные территории.

Украина в этом году выплатит МВФ за обслуживание кредитов $2,9 млрд
Украина в этом году выплатит МВФ за обслуживание кредитов $2,9 млрд

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Украина МВФ обслуживание кредит Военная операция на Украине дефицит бюджета
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