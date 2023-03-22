МВФ и Украина согласовали кредитную программу на $15,6 млрд

МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на $15,6 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о достижении договоренности с Украиной по четырехлетней кредитной программе на сумму $15,6 млрд.

Кредит, который составляет 577% квоты Украины, направлен на поддержку украинских властей в проведении политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, отметили в МВФ. В фонде надеются, что кредит поможет привлечь масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины.

Теперь выделение средств должен одобрить исполнительный совет МВФ. По словам главы миссии фонда на Украине Гэвина Грея, рассмотрение ожидается в ближайшие недели.

Источник Financial Times рассказывал, что фонд объявил о выделении суммы на несколько миллиардов больше, чем изначально рассчитывал. По словам собеседника газеты, международный кредитор принял такое решение, поскольку «находится под давлением».

Как уточнила в беседе с FT главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан, всего правительство Украины запросило $43 млрд внешней бюджетной поддержки в этом году в дополнение к $32 млрд в 2022 году.

В конце февраля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина будет жизненно нуждаться во внешнем финансировании не только в текущем году, но и в последующие. Поэтому, по ее словам, международное сообщество продолжит играть жизненно важную роль в поддержке страны, включая помощь в решении финансовых потребностей как в 2023 году, так и позднее.