Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 82,54 (+0,17) Инвестиции, 21 мар, 16:29 Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 76,84 (-0,4) Инвестиции, 21 мар, 16:29
МВФ и Украина согласовали кредитную программу на $15,6 млрд Политика, 02:38
Премьер Японии одобрил выделение $30 млн на вооружение для Украины Политика, 02:07
Павел заявил о ревизии отношений с Китаем Политика, 01:50
В ООН поддержали желание Китая урегулировать конфликт на Украине Политика, 01:50
Президент Мексики напомнил США о подрыве «Северных потоков» Политика, 01:19
Литва решила перестать принимать россиян и белорусов в гражданство Политика, 01:16
Киев передал Китаю свою формулу мира и ждет ответа Политика, 00:45
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
СК начал расследование из-за атаки беспилотников на нефтепровод «Дружба» Политика, 00:40
«Судьба человечества» и «Сила Сибири». Главное о переговорах Си в Москве Политика, 00:35
Си Цзиньпин назвал отношения Китая и России образцовым примером Политика, 00:20
Иностранцы недополучили от продажи недвижимости в России до ₽50 млрд Бизнес, 00:00
Эксперты назвали семь трендов 2023 года в экономике России Экономика, 00:00
ЕК заподозрила Red Bull в нарушении антимонопольного законодательства Бизнес, 21 мар, 23:46
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 21 мар, 23:40
Военная операция на Украине ,  
0 

МВФ и Украина согласовали кредитную программу на $15,6 млрд

МВФ достиг соглашения с Украиной по кредитной программе на $15,6 млрд

Международный валютный фонд (МВФ) сообщил о достижении договоренности с Украиной по четырехлетней кредитной программе на сумму $15,6 млрд.

Кредит, который составляет 577% квоты Украины, направлен на поддержку украинских властей в проведении политики, поддерживающей фискальную, внешнюю, ценовую и финансовую стабильность, отметили в МВФ. В фонде надеются, что кредит поможет привлечь масштабное финансирование на льготных условиях от международных доноров и партнеров Украины.

Теперь выделение средств должен одобрить исполнительный совет МВФ. По словам главы миссии фонда на Украине Гэвина Грея, рассмотрение ожидается в ближайшие недели.

Источник Financial Times рассказывал, что фонд объявил о выделении суммы на несколько миллиардов больше, чем изначально рассчитывал. По словам собеседника газеты, международный кредитор принял такое решение, поскольку «находится под давлением».

Как уточнила в беседе с FT главный экономист киевского инвестиционного банка Dragon Capital Елена Билан, всего правительство Украины запросило $43 млрд внешней бюджетной поддержки в этом году в дополнение к $32 млрд в 2022 году.

В конце февраля директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева заявила, что Украина будет жизненно нуждаться во внешнем финансировании не только в текущем году, но и в последующие. Поэтому, по ее словам, международное сообщество продолжит играть жизненно важную роль в поддержке страны, включая помощь в решении финансовых потребностей как в 2023 году, так и позднее.

Читайте на РБК Pro
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить
Не стоило бежать: как «великое увольнение» обернулось великим сожалением
Stripe ищет деньги и увольняет людей. Что ждет самый дорогой стартап мира
«Наша цель — $6 трлн». Что будет с UBS и Credit Swiss после слияния
Теги
МВФ Международный валютный фонд Украина кредит
Материалы по теме
FT узнала о плане МВФ выделить Украине кредит на $15,6 млрд
Политика
ЦБ Украины сообщил о «подземных» переговорах с МВФ о выделении $1,4 млрд
Политика
Глава МВФ оценила в $40–48 млрд объем необходимой Киеву поддержки
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter