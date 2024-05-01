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Война санкций ,  
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Reuters узнал о давлении Запада на ОАЭ из-за торговли с Россией

Reuters: США, Британия и ЕС давят на ОАЭ из-за опасений нарушения санкций
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Война санкций
Запад считает, что компании из ОАЭ могут поставлять в Россию товары двойного назначения в обход санкций. В Аду-Даби утверждают, что контролируют экспорт и реэкспорт такой продукции и не фиксируют нарушений
Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters
Фото: Abdelhadi Ramahi / Reuters

США, Великобритания и ЕС давят на ОАЭ из-за их торговых связей с Россией на фоне опасений по поставкам товаров двойного назначения, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, западные чиновники провели серию встреч с представителями ОАЭ и попросили их поделиться данными об экспорте в Россию и реэспорте товаров двойного назначения. Также они запросили информацию о надзоре за компаниями, работающими в свободных экономических зонах.

Как говорят собеседники Reuters, компаний из арабской страны могут участвовать в поставках в Россию компьютерных чипов, электроники, оборудования и других товаров, которые могут быть использованы в военной сфере. Источники агентства допустили, что за обход антироссийских санкций под западные ограничения могут попасть больше компаний из ОАЭ.

В Абу-Даби факт подобных переговоров не стали комментировать, но отметили, что был введен запрет на торговлю продукцией двойного назначения и что по предварительным данным экспорт или реэкспорт такого рода продукции в этом году не зафиксирован.

В британском МИДе Reuters сообщили, что чиновники из США, Великобритании и ЕС посетили ОАЭ на прошлой неделе, чтобы приложить усилия к пресечению поставок подсанкционных товаров в Россию. Других деталей в ведомстве не привели. Госдеп также подтвердил, что представители США посещали ОАЭ ввиду опасений из-за торговли товарами двойного назначения.

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Фото:Даниил Катеренчук / ТАСС

1 мая США опубликовали новый санкционный список, в котором оказались и три компании из ОАЭ. Все они попали под ограничения из-за «поддержки военно-промышленной базы» России.

В частности, одна из фирм, Albait Al Khaleeje General Trading LLC, которая занимается экспортом автозапчастей, по данным США, поставляла в Россию подсанкционные товары. В частности, она отправляла паяльно-сварочные аппараты ООО «Спринг Электроникс», выпускающему интегральные электронные схемы и другие электронные компоненты, утверждают в Вашингтоне.

Россия считает введенные против страны, ее граждан и компаний санкции незаконными и требует их отмены. Президент Владимир Путин признавал при этом, что ограничения останутся надолго.

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