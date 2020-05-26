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Пандемия коронавируса ,  
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Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска

Сэкономленные деньги граждане предпочитают откладывать на будущий отдых. При этом экономические проблемы не повлияли на то, как россияне распоряжаются своими финансами
Фото: Byron Smith / Getty Images
Фото: Byron Smith / Getty Images

Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса, выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел «Ромир».

Как отмечают социологи, в последние несколько недель число отказавшихся от планирования отпуска россиян стабилизировалось на отметке около 50%. В Москве этот показатель достиг 60%.

Выросла и доля россиян, решивших отложить не потраченные на отпуск деньги до следующего отдыха. В Москве при этом эти цифры снижаются: жители столицы либо тратят сэкономленные средства на необходимые товары, либо создают «подушку безопасности».

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Фото: Алексей Фокин / SOPA Images / ZUMA / ТАСС

При этом социологи отмечают, что ухудшение экономической ситуации мало повлияло на то, как россияне распоряжаются своими финансами. Как и прежде, что-либо предпринимать по этому вопросу не планируют около 80% граждан. Причиной растущей апатии к теме глобальных финансов называется все большая озабоченность вопросами личного здоровья и благополучия.

Накануне были опубликованы данные исследования ВЦИОМа, в соответствии с которыми летний отдых намерены провести дома 61% россиян. 31% собирается поехать на дачу, 11% — посетить города и села России. Лишь 4% рассчитывают провести отпуск за рубежом. Планы на отпуск поменяли 29% россиян. 70% из них приняли такое решение из-за пандемии коронавируса.

Опрос ВЦИОМа также показал, что чуть больше трети россиян (36%) останутся дома из-за недостатка денег. Другая причина — коронавирус и связанные с ним ограничения. Этот вариант ответа выбрали 25% опрошенных.

Автор: Артем Филипенок
Теги: отпуск
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