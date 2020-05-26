Почти половина россиян отказалась от планирования отпуска

Сэкономленные деньги граждане предпочитают откладывать на будущий отдых. При этом экономические проблемы не повлияли на то, как россияне распоряжаются своими финансами

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Число россиян, отказавшихся от планирования отпуска из-за распространения коронавируса, выросло более чем в два раза по сравнению с периодом, который предшествовал введению карантинных ограничений. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провел «Ромир».

Как отмечают социологи, в последние несколько недель число отказавшихся от планирования отпуска россиян стабилизировалось на отметке около 50%. В Москве этот показатель достиг 60%.

Выросла и доля россиян, решивших отложить не потраченные на отпуск деньги до следующего отдыха. В Москве при этом эти цифры снижаются: жители столицы либо тратят сэкономленные средства на необходимые товары, либо создают «подушку безопасности».

При этом социологи отмечают, что ухудшение экономической ситуации мало повлияло на то, как россияне распоряжаются своими финансами. Как и прежде, что-либо предпринимать по этому вопросу не планируют около 80% граждан. Причиной растущей апатии к теме глобальных финансов называется все большая озабоченность вопросами личного здоровья и благополучия.