Минтруд предложил возмещать бизнесу расходы на закупку масок и перчаток

Бизнес должен иметь возможность возместить расходы на закупку масок, перчаток и тестов на COVID-19 за счет уплаченных средств в Фонд соцстрахования, считает Минтруд. Размер компенсации при этом не превысит 20% взносов за 2019 год

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Минтруд предложил возмещать компаниям расходы на приобретение масок, перчаток, санитайзеров и тестов на коронавирус из средств Фонда социального страхования (ФСС), сообщила пресс-служба ведомства. Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год.

«Расходы на закупку масок, перчаток, термометров для бесконтактного измерения температуры, установку в помещениях санитайзеров, проведение тестов на коронавирус работодатели смогут возместить за счет средств страховых взносов», — приводит пресс-служба слова министра труда и соцзащиты Антона Котякова. Это поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников, подчеркнул он. Проект приказа Минтруда прошел согласование с отраслевыми ведомствами.

В 2020 году компании смогут получить компенсацию за счет суммы страховых взносов за расходы на закупку: