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Минтруд предложил возмещать бизнесу расходы на закупку масок и перчаток

Бизнес должен иметь возможность возместить расходы на закупку масок, перчаток и тестов на COVID-19 за счет уплаченных средств в Фонд соцстрахования, считает Минтруд. Размер компенсации при этом не превысит 20% взносов за 2019 год
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Минтруд предложил возмещать компаниям расходы на приобретение масок, перчаток, санитайзеров и тестов на коронавирус из средств Фонда социального страхования (ФСС), сообщила пресс-служба ведомства. Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год.

«Расходы на закупку масок, перчаток, термометров для бесконтактного измерения температуры, установку в помещениях санитайзеров, проведение тестов на коронавирус работодатели смогут возместить за счет средств страховых взносов», — приводит пресс-служба слова министра труда и соцзащиты Антона Котякова. Это поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников, подчеркнул он. Проект приказа Минтруда прошел согласование с отраслевыми ведомствами.

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В 2020 году компании смогут получить компенсацию за счет суммы страховых взносов за расходы на закупку:

  • средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок, респираторов, многоразовых тканных масок), лицевых щитков, бахил, противочумных костюмов, одноразовых халатов;
  • дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук указанными антисептиками;
  • устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;
  • устройств для бесконтактного контроля температуры тела работника;
  • на проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.

Ежегодно объем средств страховых взносов, возмещенных работодателям на обеспечение предупредительных мер, составляет свыше 10 млрд руб., уточняет Минтруд. Сейчас за счет сумм страховых взносов работодатели могут финансировать проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение работникам средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и опасными производственными факторами, приобретение приборов контроля за режимом труда и отдыха водителей, приобретение аптечек для оказания первой помощи и др.

Взносы работодателей в ФСС составляют 2,9% от зарплат работников, но по достижении зарплаты 912 тыс. руб. накопленным итогом в 2020 году эти взносы прекращаются. Для малого и среднего бизнеса с 1 апреля утверждено снижение общей ставки страховых взносов с 30 до 15% на зарплаты выше минимального размера оплаты труда (МРОТ, в 2020 году — 12,13 тыс. руб.), включая обнуление взносов в ФСС. Пониженная ставка вводится не только в качестве антикризисной меры, а вдолгую, чтобы создать стимул для повышения зарплат работникам, говорил президент Владимир Путин.

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Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Согласно указу мэра Москвы Сергея Собянина, не позднее 31 мая все предприятия и индивидуальные предприниматели столицы, которым разрешено работать в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, должны протестировать на наличие вызывающего болезнь вируса не менее 10% своего персонала. В дальнейшем предприятия должны проверять в сертифицированных лабораториях не меньше чем каждого десятого сотрудника каждые 15 дней. Масочный режим в Москве был введен 12 мая, когда заработали промышленные предприятия и стройки. Тогда жителей столицы обязали носить средства индивидуальной защиты в общественных местах. За нарушение был предусмотрен штраф от 4 тыс. до 5 тыс. руб.

Автор: Юлия Старостина
Теги: Минтруд, средства индивидуальной защиты, медицинские маски, ФСС
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