Минтруд предложил возмещать бизнесу расходы на закупку масок и перчаток
Минтруд предложил возмещать компаниям расходы на приобретение масок, перчаток, санитайзеров и тестов на коронавирус из средств Фонда социального страхования (ФСС), сообщила пресс-служба ведомства. Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений предприятия за 2019 год.
«Расходы на закупку масок, перчаток, термометров для бесконтактного измерения температуры, установку в помещениях санитайзеров, проведение тестов на коронавирус работодатели смогут возместить за счет средств страховых взносов», — приводит пресс-служба слова министра труда и соцзащиты Антона Котякова. Это поможет предприятиям при возобновлении работы обеспечить защиту здоровья сотрудников, подчеркнул он. Проект приказа Минтруда прошел согласование с отраслевыми ведомствами.
В 2020 году компании смогут получить компенсацию за счет суммы страховых взносов за расходы на закупку:
- средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок, респираторов, многоразовых тканных масок), лицевых щитков, бахил, противочумных костюмов, одноразовых халатов;
- дезинфицирующих кожных антисептиков для обработки рук работников и дозирующих устройств для обработки рук указанными антисептиками;
- устройств и дезинфицирующих средств для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;
- устройств для бесконтактного контроля температуры тела работника;
- на проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.