S&P сменило прогноз для мировой экономики с роста на падение из-за вируса

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Мировая экономика из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2 по итогам 2020 года не только не покажет рост, но уйдет в минус на 2,4%. К такому выводу пришли эксперты рейтингового агентства S&P Global Ratings, которые пересмотрели свой недавний прогноз.

«Влияние COVID-2019 на экономику оказалось более длительным и сильным, чем ожидалось ранее, и мы снова ухудшили наши макропрогнозы. Теперь мы ожидаем, что мировой ВВП в этом году снизится на 2,4%», — говорится в специальном сообщении агентства, посвященном коронавирусу. В конце марта S&P предсказало, что ограничительные меры из-за пандемии коронавируса приведут к снижению роста мирового ВВП с ожидавшихся 3,3% до 0,4%.

В 2021 году, считают в S&P, ВВП стран мира вырастет на 5,9%.

Экономику еврозоны ожидает более существенное падение, чем в среднем по миру, она к концу года сократится на 7,3%. Чуть лучше выглядит прогноз для США — минус 5,3% ВВП. В мае уровень безработицы в США достигнет 19%.

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