В России продлят льготную семейную ипотеку

Программа льготной семейной ипотеки, которая должна была завершиться в июле, будет действовать до 2030 года, сообщил Путин. Ставка по такому кредиту — 6%

Фото: Роман Пименов / ТАСС

В России до 2030 года продлят программу льготной семейной ипотеки, заявил во время Послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин. РБК ведет прямую трансляцию.

«Программа семейной ипотеки действует до июля текущего года. Предлагаю ее продлить до 2030 года, сохранив основные базовые параметры», — сказал Путин.

Он отметил, что особое внимание нужно уделить семьям с детьми до шести лет, для них льготная ставка кредита останется прежней — 6%.

Также Путин предложил до 2030 года продлить меру поддержки, по которой семьи при рождении третьего ребенка получат 450 тыс. руб. на погашение ипотечного кредита.

Льготную семейную ипотеку по программе могут оформить семьи, где: с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый ребенок или последующие дети;

есть двое и более несовершеннолетних детей;

воспитывается ребенок-инвалид;

воспитывается усыновленный ребенок. Максимальная сумма кредита в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области по этой программе составляет 12 млн руб., в других регионах — 6 млн руб. По программе первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости квартиры. В рамках программы можно рефинансировать ранее оформленную ипотеку.

В конце 2023 года в России были ужесточены условия выдачи льготной ипотеки, но именно программы семейной ипотеки они не коснулись. Для нее сохранился размер первоначального взноса, в то время как для ипотеки на новостройки с господдержкой он вырос до 30%, прежней осталась и максимальная сумма кредита, для других ее снизили до 6 млн руб. для «столичных» регионов, где раньше она была в два раза больше.

В Минфине отмечали, что выдача больших субсидий при ипотечном кредитовании при сохранении высокой ключевой ставки Центробанком — это системно неправильный подход, и ситуацию будут менять.