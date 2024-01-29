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Эксклюзивы РБК ,  
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В Минэке появится спецдепартамент по Африке

В Минэкономразвития появится департамент по взаимодействию со странами Африки
Сюжет
Эксклюзивы РБК
В Минэкономразвития появится новый, 38-й департамент — по взаимодействию со странами Африки. Интерес российского бизнеса к континенту увеличился, объясняют в министерстве
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Минэкономразвития появится новый, 38-й департамент, следует из проекта правительственного постановления, с которым ознакомился РБК. Он, по словам источника РБК, будет отвечать за взаимодействие со странами Африки.

В министерстве подтвердили появление новой структуры. Среди задач нового департамента — «усиление роли и расширение географического охвата механизмов по содействию торгово-экономическому сотрудничеству, включая межправительственные комиссии и рабочие группы».

В Минэкономразвития подчеркнули, что роль Африки в международных экономических процессах значительно выросла, а «интерес российского бизнеса к континенту также увеличился»: «В связи с этим перед министерством поставлены задачи по созданию концептуальных подходов к расширению торгово-экономических отношений с африканскими странами и качественному административному сопровождению выхода российских компаний на рынки Африки».

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За первые восемь месяцев 2023 года торговый оборот России вырос год к году на 43,5%, до $15,5 млрд. В пятерку стран по торговле с Россией вошли североафриканские государства: Египет, Алжир, Марокко, Тунис и Ливия. Ранее, в июле, президент России Владимир Путин заявил, что общая сумма списанной Россией задолженности африканских стран составила $23 млрд.

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Фото:Christopher Furlong / Getty Images

Прогноз Минэкономразвития об увеличении вдвое торгового оборота между Россией и Африкой к 2030 году вполне реализуем, предположила Антонина Левашенко, руководитель Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР РАНХиГС. По ее словам, низкая база в товарообороте с африканскими странами позволяет незначительным подвижкам показать впечатляющий прирост в процентном соотношении. Так, в 2022 году торговый оборот между Россией и всеми африканскими странами составил $18 млрд; для сравнения: за тот же период товарооборот США с Китаем составил $26 млрд.

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Сегодня до 70% российских инвестиций в страны Африки приходится на горнодобывающий сектор, отметила Левашенко, соответственно, необходима диверсификация областей экономического сотрудничества. Именно поэтому, по мнению эксперта, Минэкономразвития намерено расширять сеть межправительственных комиссий с африканскими странами, к примеру, в 2023 году они были организованы вместе с Камеруном и Сенегалом.

Крупный российский бизнес заинтересован в том, чтобы активно развивать сотрудничество с африканскими странами в добыче полезных ископаемых, сельском хозяйстве, медицине, IT и энергетике, отметила Галли Монастырева, советник по гуманитарным вопросам Ассоциации экономического сотрудничества со странами Африки.

Но возможности есть и для среднего бизнеса, полагает эксперт. К примеру, такие компании могли бы начать строить небольшие перерабатывающие заводы для того, чтобы производить порошок и сусло из фруктов, включая папайи, ананасы и манго. Примерная стоимость такого объекта, по подсчетам аналитика, составляет всего $200 тыс., включая затраты на строительство и налаживание подачи электроэнергии. Также российские компании могут начать строить в африканских странах заводы по переработке какао-бобов и бананов, что актуально на фоне трудностей с поставками этих продуктов из Бразилии и Эквадора соответственно, предположила Монастырева.

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