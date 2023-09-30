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Власти раскрыли топ-5 торговых партнеров России в Африке

Список основных торговых партнеров России в Африке возглавил Египет
Товарооборот России со странами Африки за восемь месяцев 2023 года увеличился на 43,5%, до $15,5 млрд, рассказали в Минэкономразвития. Партнером номер один для России на континенте является Египет
Фото: Mahmoud Khaled / Getty Images
Фото: Mahmoud Khaled / Getty Images

Объем торгового оборота России со странами Африки за восемь месяцев 2023 года увеличился на 43,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года и составил $15,5 млрд, говорится в материалах, которые Минэкономразвития готовило к одному из мероприятий в Совете Федерации (есть у РБК). В пресс-службе министерства подтвердили эти цифры.

«В Африке богатая ресурсная база, но нет технологий производства, нужны наши технологии по разработке месторождений и добыче полезных ископаемых. Высокие темпы урбанизации делают востребованным наш опыт по строительству жилья, автомобильных и железных дорог, портов, нефтегазопроводов, коммунальных сетей», — приводятся в материалах слова министра экономического развития Максима Решетникова.

В пресс-службе Минэкономразвития на запрос РБК сообщили, что топ-5 африканских стран по товарообороту с Россией за январь—август 2023 года выглядит так:

  1. Египет.
  2. Алжир.
  3. Марокко.
  4. Тунис.
  5. Ливия.

По оценкам Международного валютного фонда, суммарная доля этих стран в мировом ВВП составила около 1,8% за 2022 год (лидер — Египет с 1%). Самая волатильная экономика — ливийская: ее ВВП в 2022 году, по оценке МВФ, рухнул на 12,8%, а в 2023 году должен восстановиться на 17,5%.

Чем Россия торгует с Африкой

В 2022 году товарооборот России и Африки составил $18 млрд, говорил президент Владимир Путин. Из них на российский экспорт пришлось $14,8 млрд, заявляли в Совете Федерации. По словам Путина, свыше 50% российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химическая продукция, продовольствие. Федеральная таможенная служба (ФТС) с 2022 года не публикует детали российской внешней торговли.

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В первые месяцы 2023 года доля Африки в общем российском торговом обороте выросла до 3,7% (с 2,3% в 2022 году), говорил врио руководителя ФТС Руслан Давыдов, но не раскрывал абсолютных показателей. К 2030 году Россия может нарастить торговлю с Африкой минимум вдвое относительно уровня 2022 года, уверял Решетников. «Африка сейчас — это полтора миллиарда человек, к 2030 году — это 1,7 млрд человек и прогноз демографов к 2100 году — 3 млрд человек. Это крупнейший рынок, причем рынок, который растет», — размышлял он.

Но российские компании традиционно работают с партнерами в основном из стран Северной Африки, комментировал ТАСС старший вице-президент Российского экспортного центра Никита Гусаков. «У нас будет своего рода бутерброд, правда, пустой пока — два кусочка аппетитного хлеба — Северная Африка и Южная Африка», — рассуждал в июле глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. «А середина у нас не то что выпала — мы с ней работаем», — сетовал он.

Согласно данным Банка России, в июле 2023 года 12,7% российского экспорта в Африку шло за рубли, а почти 79% — в «прочих валютах», к которым преимущественно относится китайский юань. При этом доля «прочих валют» подскочила с 39% в июне 2023-го.

В 2022 году поставки Египта в Россию в основном состояли из фруктов, сообщала египетская статистическая служба. В импорте Египта из России лидировали зерно и древесина. Алжир и Ливия сильно зависят от импорта российской пшеницы, сообщали местные СМИ.

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Теги
Иван Ткачёв Иван Ткачёв
Африка внешняя торговля ФТС Минэкономразвития
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