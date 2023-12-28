В Раде назвали размер госдолга Украины

По итогам 2023 года соотношение госдолга Украины к ВВП составит около 85%, хотя МВФ ожидал 98%, сообщили в Киеве

Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

Государственный долг Украины по состоянию на 30 ноября достиг 5,1 трлн гривен, или $140,8 млрд. Об этом со ссылкой на данные украинского Минфина сообщил председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, пишет издание «Страна».

По словам Гетманцева, по итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит порядка 85%, хотя Международный валютный фонд прогнозировал 98%. Гетманцев привел для сравнения эти показатели в 2022 и 2021 годах — 78,4% и 48,9% соответственно.

Чиновник также отметил ускорение роста госдолга в ноябре до 164,3 млрд гривен ($4,397 млрд) за месяц (+3,3%). По словам Гетманцева, на это повлияло привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от Евросоюза, займы от Всемирного банка и размещение ОВГЗ.

С 24 февраля 2022 года, начала военной операции, госдолг Украины почти удвоился и достиг 2,3 трлн гривен, или $61,549 млрд (+87,6%), отметил Гетманцев, добавив, что в долговой структуре он увеличился с 60,9% до 68,6%.

Ранее советник президента Украины Владимира Зеленского по экономике Олег Устенко предложил оплатить часть государственного долга с помощью арестованных активов России. Устенко утверждал, что сумма арестованных золотовалютных резервов Москвы достигает $350 млрд и еще «$150 млрд денег их номенклатуры», а долгов у Киева «в разы, если не в десятки раз меньше».