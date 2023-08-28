Госдолг Украины приблизился к $133 млрд

Киев, Украина (Фото: Thomas Imo / Photothek / Global Look Press)

Государственный долг Украины превысил $132 млрд, за июль он вырос на $4 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Минфина страны.

«По состоянию на 31 июля 2023 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 4860,59 млрд грн, или $132,92 млрд», — говорится в сообщении ведомства.

Внешний долг страны составил 3319,19 млрд грн, или $90,77 млрд, а внутренний составил 1541,41 млрд грн, или $42,15 млрд.

Для сравнения: в начале мая госдолг страны составлял $124,28 млрд.

В начале года Минфин Украины прогнозировал, что выплаты по государственному долгу Украины в 2023 году составят 658,4 млрд грн (около $18 млрд).