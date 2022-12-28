Власти Казахстана сообщили о релокации 21 иностранной компании в страну

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В 2022 году в Казахстан релоцировалась 21 иностранная компания, еще 13 компаний на данный момент находятся на стадии проработки такой возможности, по 28 идет активный переговорный процесс. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Казахстана. В октябре премьер-министр страны Алихан Смаилов сообщал, что переговоры идут с более чем 50 компаниями.

Среди компаний, которые переместили свой бизнес в Казахстан, оказался американский производитель систем управления Honeywell: запустил производство газоанализаторов в Атырау (расположен на западе Казахстана, на берегу реки Урал) и шкафов управления в Алма-Ате, бывшей столице республики. Компания также рассматривает возможность открытия производства счетчиков и электроприборов на территории Казахстана.

В Петропавловске, на севере Казахстана, прямой преемник классической советской марки «Урал» Ural Motorcycles локализовал производство мотоциклов тяжелого класса.

Британская компания Weir Minerals открыла в Алма-Ате производственный центр по сборке и восстановлению насосного оборудования, гидроциклонов, запорной арматуры. В ноябре президент республики Касым-Жомарт Токаев дал старт строительству в Алма-Ате завода китайской Great Wall Motors по производству автомобилей.

Планируется также, что нидерландская компания Koppert откроет завод по производству биоудобрений и средств защиты растений, а немецкая Knauf — завод по выпуску гипсокартона.

В октябре Смаилов отметил, что 56 компаний сообщили о желании переместить свои офисы из России в республику. Всего, по его словам, в списке находятся более 300 крупных бизнесов.

О необходимости создать комфортные условия для релокации иностранных компаний в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) с учетом санкционного контекста президент Казахстана заявлял в мае 2022 года. Токаев призвал ускорить завершение совместных проектов стран — участниц ЕАЭС и начать новые инвестиционные проекты, а также усовершенствовать «скоростные трансконтинентальные коридоры», чтобы обеспечить глобальную конкурентоспособность.