Порошенко назвал условие возобновления закупок газа из России

Украина на протяжении 20 лет находилась в зависимости от российского газа, но за последние годы ситуация изменилась, сказал президент. Киев тем не менее может подумать о закупках дешевого и «некоррупционного» газа у Москвы

Петр Порошенко (Фото: Danil Shamkin / Zuma Press / Global Look Press)

Президент Украины Петр Порошенко на пресс-конференции в Одесской области заявил, что Киев может рассмотреть возможность закупки газа из России при условии, что газ будет дешевый, «честный» и «некоррупционный». Трансляцию выступления президента вел телеканал «112 Украина».

Порошенко заявил, что Стокгольмский арбитраж присудил Украине победу в споре между «Нафтогазом» и «Газпромом» по контракту на поставку газа.

«20 лет Украина сидела на коррупционной игле, была заложницей Российской Федерации по газу. Помните, как мы встречали предыдущий Новый год? Как вели переговоры по поставкам газа в Украине, как нас обвиняли: то мы газ крадем, то транзит не можем обеспечить? <…> Что изменилось за эти два года? Мы энергетически независимы. Они стучат: «Может, возьмешь ты наш газ?» Если он будет дешевый, если он будет честный и некоррупционный — тогда пожалуйста. А для чего это? Чтобы снизить тариф для наших людей», — сказал Порошенко.

22 декабря Стокгольмский арбитражный суд вынес решение по начавшемуся в 2014 году спору между «Нафтогазом» и «Газпромом». Текст решения не опубликован, но обе стороны заявили о своем выигрыше в процессе. В «Нафтогазе» отметили, что суд отклонил требование «Газпрома» об оплате поставок по принципу «бери или плати», а также уменьшил обязательные годовые объемы газа на будущие годы более чем в десять раз.

В «Газпроме» ответили, что суд удовлетворил большую часть требований Москвы, в частности обязал украинскую компанию выплатить задолженность в размере $2 млрд, а также отбирать и оплачивать 5 млрд куб. м газа каждый год. Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев пояснил, что основные положения контракта суд признал действительными.