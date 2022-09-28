В России впервые после долгого перерыва выросли цены

Росстат после долгого снижения цен зафиксировал недельную инфляцию на фоне удорожания овощей. До этого на протяжении 18 недель в России наблюдалась дефляция, кроме одной — когда единовременно были повышены тарифы ЖКХ с 1 июля

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За неделю с 20 по 26 сентября инфляция в России составила 0,08%, отчитался Росстат. Рост цен произошел впервые с середины мая, если не считать «технического» повышения за неделю, на которую пришлось ежегодное увеличение тарифов на жилищно-коммунальные услуги 1 июля. Тогда, если бы не рост тарифов, тоже была бы зафиксирована дефляция.

Основное повышение цен на отчетной неделе пришлось на категорию плодоовощной продукции — она подорожала на 0,5% в среднем по стране (неделей ранее было снижение в среднем на 0,1%).

Главными драйверами инфляции стали огурцы и помидоры, подорожавшие на 7,2 и 4,7% соответственно. При этом в 25 регионах стоимость огурцов увеличилась в пределах 10–37%. Заметное подорожание огурцов началось с первой отчетной недели сентября: с конца августа они успели вырасти в цене на 33%.

Среди непродовольственных товаров подорожали — в пределах 0,6% — практически все отслеживаемые позиции, кроме кроссовок, подгузников, зубных щеток, смартфонов, стройматериалов и корма для животных (цены на эти товары снизились).

На множестве услуг по такой позиции, как билет на самолет в экономклассе, Росстат зафиксировал снижение цен на 0,8%, хотя после объявления частичной мобилизации в России 21 сентября авиабилеты на многие направления подорожали в несколько раз.

Новости про частичную мобилизацию пока могли не найти отражения в статистике, но будут, вероятно, видны в показателях следующих недель, объясняет директор по инвестициям «Локо-Инвест» Дмитрий Полевой. «Временное ускорение возможно, особенно по авиабилетам, но в целом население будет более осторожно подходить к покупкам из-за чрезвычайно высокой неопределенности. Пока что возврат к инфляции — это следствие начавшегося удорожания плодоовощной продукции и усиления положительной динамики по многим другим позициям», — отметил он.

По прогнозу Минэкономразвития, инфляция на конец 2022 года составит 12,4%. В этот уровень уже заложена внеочередная индексация тарифов ЖКХ с 1 декабря, объясняли в ведомстве.

«Из-за неожиданной индексации также возможен рост инфляционных ожиданий населения, но вряд ли сейчас он несет большие риски — переход в режим сбережений будет доминирующим фактором», — добавляет Полевой. По его оценке, с учетом этих факторов инфляция на конец года может оказаться в диапазоне 12,5–13%, что не выходит за рамки прогнозного диапазона Центробанка.