Эксперты спрогнозировали рост цен на картофель фри и чипсы в Европе
Из-за жары в Европе ожидается худший за последние несколько лет урожай сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля. Из-за этого в регионе могут подорожать чипсы, картошка фри и другие продукты, пишет Reuters со ссылкой на аналитиков World Potato Markets.
Они поясняют, что основная часть картофеля в Европе выращивается во Франции, Германии, Бельгии и Нидерландах, которые этим летом страдают от сильной засухи.
Минсельхоз Германии в опубликованном 26 августа отчете предупредил, что ожидает «значительной потери» урожая картофеля. Во Франции союз производителей картофеля заявил, что опасается «худшего урожая с 2000 года» — сборы будут по меньшей мере на 20% ниже, чем в среднем за 20 лет.
Глава профильного объединения Бельгии — Belgapom — Кристоф Вермюлен предположил, что в его стране урожай упадет на 30%. Соуправляющий бельгийским рестораном Maison Antoine, который специализируется на картофеле фри, Паскаль Вилларт сказал, что цены из-за этого, вероятнее всего, вырастут, но как сильно — пока неясно. Вилларт добавил, что ранее в этом году заведение уже подняло цены на 10% из-за увеличения затрат на электроэнергию. По этой же причине цены выросли, например, в британских «Макдоналдсах».
Проблемы с картофелем фри этим летом наблюдаются и в России: в меню некоторых ресторанов «Вкусно — и точка» (преемник «Макдоналдса») из-за неурожая до осени не будет картофеля фри, сообщили в компании. Минсельхоз в ответ на сообщение сети заявил, что рынок полностью обеспечен картофелем, после чего гендиректор «Вкусно — и точка» Олег Пароев пояснил, что все крупнейшие производители картошки фри отказались поставлять свою продукцию в Россию, а 15% картофеля для «Макдоналдса» импортировалось.
Засуху 2022 года в Европе эксперты Еврокомиссии предварительно назвали самой сильной за последние 500 лет. Из-за небольшого количества осадков и аномальной жары засуха затронула многие страны. В отчете ЕК указано, что на состояние растительности погода сильнее всего повлияет на юге Британии, в Италии, Финляндии, Молдавии, на Украине и на северо-западе России.
Специалисты предположили, что «близкие к нормальным» погодные условия на большей части территории Европы возобновятся в период с августа по октябрь.