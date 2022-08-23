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В Еврокомиссии назвали засуху 2022 года худшей за 500 лет

ЕК предупредила о рисках для урожая и возросшей опасности пожаров. Предыдущая сильная засуха в Европе была в 2018 году, но нынешнюю ученые считают более серьезной. Специалисты прогнозируют улучшение ситуации лишь в октябре
Фото: Marcos del Mazo / Getty Images
Фото: Marcos del Mazo / Getty Images

Засуха в Европе, возможно, является самой сильной за последние 500 лет, заявила в Twitter Еврокомиссия со ссылкой на экспертов Научного центра ЕС.

«Серьезный дефицит осадков влияет на урожай и увеличивает риск пожаров. Он также повлиял на реки, что сказалось на энергетическом секторе и речном транспорте», — говорится в сообщении.

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Первым худшей за 500 лет назвал нынешнюю засуху Андреа Торети — специалист Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. В середине августа он заявил, что хотя проанализировать все последствия не получится до окончания бедствия, засуха, вероятно, станет более серьезной, чем в 2018 году. «Чтобы понять, о чем я говорю: засуха 2018 года была такой серьезной, что <...> за последние 500 лет ничего похожего <...> не было. Но в этом году, я думаю, все еще хуже, чем в 2018-м», — утверждает Торети.

Засуха нынешнего лета затронула многие европейские страны. Ее причинами стали аномально высокие температуры и дефицит осадков, в том числе зимой и осенью прошлого года.

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Фото:Jochen Tack / IMAGO / ТАСС

Еврокомиссия в июле предупредила о неурожае на половине территории ЕС. По данным последнего отчета ЕК, хуже всего ситуация сложилась в центральной части и на юге Британии, на востоке Ирландии, в Италии, Венгрии, Румынии, Молдавии, Финляндии, на Украине, а также на северо-востоке России.

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В отчете сделан вывод, что «близкие к нормальным» погодные условия должны вернуться в большую часть Европы с августа по октябрь. «Возможно, этого будет недостаточно, чтобы восстановиться от дефицита [осадков], который накапливался более полугода, но это смягчит критические условия во многих регионах Европы», — считают эксперты. Они прогнозируют, что аномально сухая погода дольше всего сохранится на востоке Португалии, западе Испании, а также на побережье Хорватии.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
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