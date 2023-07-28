Приграничные регионы получили более 80% от плана федеральных трансфертов

На конец первого полугодия три российских региона выполнили план по получению межбюджетных трансфертов более чем на 80%. Это Белгородская, Курская области и Москва. Увеличился и план по бюджетным трансфертам новым регионам

Консолидированные бюджеты регионов (бюджет субъекта плюс его муниципалитетов) за первое полугодие получили 2 трлн руб. трансфертов из федерального центра, что составляет 53% от совокупного плана на 2023 год (почти 3,7 трлн руб.). При этом у трех регионов, включая приграничные с Украиной Белгородскую и Курскую области, размер таких безвозмездных поступлений превысил уже 80% от прогнозного уровня на год, следует из расчетов РБК по ежемесячным данным в системе «Электронный бюджет» Казначейства и Минфина.

В 2022 году регионы получили трансферты из федерального бюджета на сумму свыше 3,9 трлн руб., что составило почти 20% от их совокупных доходов.

В Минфине опережающее финансирование ряда регионов объяснили тем, что им выделяются целевые трансферты, под «фактическую потребность». «Предоставление целевых межбюджетных трансфертов в соответствии с положениями бюджетного законодательства осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета региона, то есть под «фактическую потребность» в расходах», — сообщили РБК в пресс-службе министерства.

Кроме того, из данных «Электронного бюджета» следует, что власти решили увеличить планируемые трансферты четырем новым регионам — Луганской и Донецкой народным республикам, Херсонской и Запорожской областям. Если в конце апреля им планировалось выделить 411 млрд руб., то на 1 июля план увеличился до 486 млрд руб.

РБК направил запрос в Федеральное казначейство.

Какие регионы получили больше трансфертов

Безвозмездные поступления передаются в регионы в форме дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов. Субсидии и субвенции, как правило, относят к целевым трансфертам, тогда как дотации не имеют целевого характера (то есть деньги могут тратиться более свободно).

Москва за полугодие получила в виде безвозмездных поступлений 21,88 млрд руб., по плану, согласно Казначейству, должны были поступить лишь 0,18 млрд. По данным «Электронного бюджета», в составе этих 21,9 млрд руб. 15,7 млрд составили субвенции на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан и на обеспечение рецептурными лекарствами отдельных категорий граждан. Кроме того, 5,7 млрд составили иные межбюджетные трансферты. Субвенциями федеральное правительство, как правило, обеспечивает финансирование переданных регионам собственных полномочий.

Белгородская область выполнила план по поступлениям трансфертов на 83,5%, получив 29,73 млрд руб. из 35,61 млрд, запланированных на год (РБК направил запрос в министерство финансов Белгородской области). У Курской области показатель поступлений исполнен на 90%, в регион перечислено 20 млрд руб. из прогнозируемых 22,3 млрд. В минфине Курской области подтвердили, что исполнение по доходам в части безвозмездных поступлений составило 90,2% от плановых назначений, но это без уточнения регионального закона о бюджете. В первом полугодии безвозмездные поступления, фактически полученные из федерального бюджета сверх утвержденных законом области о бюджете, составили 8 млрд руб. (в том числе целевые дотации — 7 млрд), а с учетом них прогноз увеличивается до 30,4 млрд руб., а фактическое исполнение составляет 65%, уточнили в Курской области.

В департаменте финансов Москвы призвали ориентироваться на данные по исполнению столичного бюджета на портале «Открытый бюджет города Москвы». По данным бюджетного портала Москвы, безвозмездные поступления в бюджет города по состоянию на 25 июля составили 37,6 млрд руб., при уточненном плане 39 млрд руб. Их разбивка не приводится.

«Москва, как и другие регионы, является получателем отдельных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. Основной объем межбюджетных трансфертов в бюджет Москвы приходится на субвенции, предоставляемые бюджету Москвы на выполнение отдельных государственных полномочий Российской Федерации», — отметили в отделе по связям с общественностью департамента финансов столицы.

Вопросы по новым регионам Минфин переадресовал в Минстрой, который уполномочен заниматься их социально-экономическим развитием. РБК направил запрос представителю Минстроя.

Почему финансирование ускорено

Опрошенные РБК эксперты считают, что опережающее исполнение плана по трансфертам из центра в Белгородской и Курской областях может быть связано с потребностями этих приграничных к зоне боевых действий на Украине регионов в обеспечении безопасности и содержании беженцев.

«Высокому исполнению плана по межбюджетным трансфертам в Белгородской области способствовало получение дотаций, доля которых (среди всех видов безвозмездных поступлений) по итогам полугодия превышала 60%. Регион получил дотации на сбалансированность из федерального бюджета, средства которых направляются в том числе на содержание беженцев в пунктах временного размещения и на компенсации утратившим жилье», — говорит ведущий аналитик группы суверенных рейтингов агентства «Эксперт РА» Владислав Бухарский.

Кроме того, Белгородская область оказалась среди десяти регионов, которым в 2023 году было решено выделить дотацию на сбалансированность, так как в 2022 году они получили меньший объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке расчета этой дотации, добавил он.

В структуре межбюджетных трансфертов Курской области акцент на дотации меньше, чем у Белгородской области (около 45%), при этом высокое значение здесь имели также субсидии (около 37%).

В целом темп исполнения трансфертов в консолидированные бюджеты регионов на конец полугодия схож с темпом в 2020–2021 годах, но в начале года для некоторых регионов наблюдалось опережающее выделение трансфертов в связи с переходом на единый налоговый платеж, отмечает старший директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. «Это объясняется тем, что фактически бюджеты видят свои доходы один раз в месяц, поэтому логично передавать безвозмездные доходы более ритмично. В течение первого полугодия, как ожидалось, эта ситуация должна была стабилизироваться», — поясняет она.

«Опережающее выделение трансфертов в бюджеты Белгородской и Курской областей связано именно с ростом объема полученных дотаций. Дотации являются нецелевыми, поэтому проследить направление их использования по бюджетной отчетности регионов невозможно. Однако очевидно, что в регионах повышенные расходы на безопасность, ремонт, реконструкцию и так далее», — говорит Анисимова.

У Белгородской и Курской областей появилось много задач, связанных с обеспечением безопасности и на это нужно финансирование, говорит директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. «Ничего удивительного, что это финансирование идет опережающим порядком относительно плана. Проще всего это делать через ускоренное предоставление дотаций», — отмечает он.

Что касается субсидий регионам, то их большая часть традиционно распределяется до начала финансового года, но часть может распределяться на конкурсной основе. «Кроме того, в течение года могут приниматься дополнительные решения по выделению субсидий. Например, в пандемийном 2020 году объем субсидий вырос на 70% по отношению к запланированному. То же самое может происходить и сейчас. Элементы «ручного управления» сохраняются», — рассуждает эксперт.

Особенность исполнения бюджета этого года в том, что расходы на трансферты исполняются быстрее, чем в прошлом году, подтверждает макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. Что касается увеличения плана трансфертов в новые регионы, эксперт допускает, что необходимы средства для восстановления или на задачи, которые возникают в реальном времени.

О том, что объемы безвозмездных поступлений в бюджеты регионов в этом году выросли больше, чем их собственные доходы, писали аналитики Центробанка в июльском докладе «Региональная экономика» по данным за пять месяцев текущего года. «Например, рост в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе обусловлен увеличением бюджетных ассигнований на модернизацию транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры», — указывали они.