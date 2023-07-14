ЦБ спрогнозировал для регионов бюджетный импульс на ₽2 трлн

Расходы регионов растут быстрее доходов, констатирует Банк России. Увеличение бюджетного импульса поддержит спрос в экономике, но скажется на росте цен, предупреждает регулятор

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

По итогам 2023 года в регионах России сложится положительный бюджетный импульс на уровне 2 трлн руб., сопоставимый с показателем пандемийного 2020-го. Это следует из июльского доклада Банка России «Региональная экономика».

Под бюджетным импульсом ЦБ подразумевает изменение за год автономного сальдо консолидированных бюджетов регионов (собственные доходы бюджета, то есть без учета безвозмездных поступлений из центра, минус общие расходы), взятое со знаком минус. Расширение такого автономного дефицита означает увеличение бюджетного импульса. В этом случае региональная бюджетная политика вносит положительный вклад в расширение экономической активности и спроса в регионе, пояснили РБК в пресс-службе Банка России.

Импульс на 2 трлн

Первоначальные планы региональных властей, сформированные в конце прошлого года, свидетельствовали о сокращении в этом году бюджетного импульса по сравнению с 2022-м. Однако на данный момент по итогам года «во всех макрорегионах ожидается положительный бюджетный импульс, который в целом по России превысит значения 2022 года и будет сопоставим с уровнем 2020 года», говорится в докладе.

Согласно предварительной оценке ЦБ, рассчитанной на основе текущих планов региональных органов власти по доходам и расходам консолидированных бюджетов субъектов, в этом году бюджетный импульс суммарно по всем регионам составит около 2 трлн руб. В прошлом году он составлял порядка 950 млрд руб., следует из данных ЦБ.

В 2020 году автономный дефицит консолидированного бюджета регионов также расширился на 2 трлн руб., «что сформировало положительный бюджетный импульс, направленный на поддержку и стимулирование экономической активности в период пандемии», отметили в пресс-службе Центробанка.

Положительный бюджетный импульс со стороны регионов «будет поддерживать инвестиционный и потребительский спрос в экономике, позитивно влияя на выпуск и выступая в качестве фактора роста цен на товары и услуги», отмечает ЦБ.

«Значительный бюджетный импульс в сочетании с активным ростом кредитного импульса привел к тому, что спрос в экономике оказался выше своего равновесного уровня. Предложение товаров и услуг все сильнее отстает от спроса, несмотря на высокие темпы роста», — пишут аналитики Центробанка в свежем бюллетене «О чем говорят тренды», подразумевая уже совокупный импульс бюджетной системы. В результате обостряется дефицит производственных факторов — трудовых ресурсов и производственных мощностей, что провоцирует повышенный рост цен на них.

Закон о федеральном бюджете предполагает, что его дефицит в текущем году составит 2,9 трлн руб. (с учетом расходов на финансовые трансферты регионам на 3,2 трлн).

РБК направил запрос в Минфин.

Что происходит с доходами и расходами регионов

Расходы региональных бюджетов в январе—мае выросли относительно аналогичного прошлогоднего периода на 16% (особенно в южных и северо-западных регионах, рост там в среднем превышал 20%). Доходы при этом росли значительно медленнее — почти на 7% год к году. Наиболее существенный их годовой рост наблюдался в Поволжье и на юге России.

По сравнению с предварительными оценками конца прошлого года планы по доходам на 2023-й были незначительно пересмотрены вверх в основном из-за роста объемов безвозмездных поступлений из федерального центра, в то время как планы по расходам были скорректированы вверх более существенно, уточняет Банк России.

С учетом опережающего роста расходов относительно доходов в планы консолидированных бюджетов регионов по итогам года заложено отрицательное сальдо. Самый большой отрицательный результат ожидается в регионах Центрального федерального округа — около 800 млрд руб.

Около половины дефицита планируется финансировать не путем наращивания долговых обязательств, а за счет накопленных ранее остатков денежных средств, отмечает Центробанк. Вторым по величине источником выступят коммерческие кредиты, которые покрывают пятую часть дефицита.

В прошлом году сальдо консолидированных региональных бюджетов было отрицательным только в ЦФО и регионах Уральского и Волго-Вятского управлений ЦБ (везде менее 100 млрд руб.). В 2021 году сальдо было положительным.

Прогнозируемый рост дефицита может не сложиться, поскольку для региональных бюджетов характерно недоисполнение расходной части, в том числе перенос части расходов на следующий год, говорит старший директор, руководитель группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Елена Анисимова. Она согласна, что в первую очередь будут использоваться накопленные остатки. Еще одним источником финансирования дефицита будут всевозможные бюджетные кредиты — инфраструктурные, на опережающее финансирование, специальные казначейские; расходы на эти проекты и источники уже предусмотрены бюджетами, отмечает аналитик.

Анисимова также обращает внимание на то, что самые большие дефициты приходятся на крупнейшие устойчивые бюджеты: «Например, в СЗФО почти 150 млрд руб. — это Санкт-Петербург». «Эти детали формирования дефицита позволяют не рассматривать его как однозначный негатив. Рост коммерческого долга, очевидно, будет, однако за счет набора других инструментов он не сильно повлияет на рост региональных расходов», — заключает эксперт.

По состоянию на конец июня консолидированные бюджеты регионов, по данным Минфина, исполнены с профицитом порядка 951 млрд руб. Доходы консолидированных бюджетов по итогам первого полугодия составили 10,3 трлн руб. (из них 8,3 трлн — собственные доходы, 2 трлн — безвозмездные поступления). Расходы составили около 9,4 трлн руб.

Что касается доходов консолидированных бюджетов регионов, то объемы безвозмездных поступлений выросли больше, чем собственные доходы, следует из доклада ЦБ. Их рост составил 17,6% в годовом выражении против 4,7% роста собственных доходов. Наиболее значительное увеличение трансфертов зафиксировано в Центральном, Южном и Волго-Вятском макрорегионах. В частности, рост в Крыму, Краснодарском крае и Севастополе обусловлен увеличением бюджетных ассигнований на модернизацию транспортной, инженерной, коммунальной и социальной инфраструктуры, поясняет регулятор.

В прошлом году совокупные доходы консолидированных бюджетов субъектов составили почти 19,7 трлн руб., следует из данных Минфина. Из них 3,9 трлн руб. пришлось на безвозмездные поступления из других бюджетов бюджетной системы. Расходы консолидированных бюджетов регионов составили 19,6 трлн руб.

На что тратят деньги в регионах

Как следует из доклада ЦБ, бюджетные расходы регионов в первые пять месяцев года выросли на:

Экономику, в частности дорожное строительство

Например, на юге страны увеличились объемы субсидий предприятиям сельского хозяйства и транспорта, возросло финансирование строительства федеральных автодорог и проектов по развитию общественного транспорта. В Архангельской области был увеличен объем расходов на субсидирование организаций железнодорожного транспорта и развитие межрегионального авиасообщения. В Татарстане продолжается реализация проектов по строительству дорог, в том числе трасс М-7 и М-12.

Социальную политику

Наибольший рост по данной статье расходов зафиксирован в Южном и Северо-Западном макрорегионах. ЦБ объясняет это увеличением расходов на программы социального обеспечения населения. Так, в Ростовской области заметный вклад внесла поддержка граждан, вынужденно переселившихся из соседних регионов.

Реализацию инфраструктурных проектов

В Хабаровском крае с 2024 года на текущий было перенесено финансирование по федеральному проекту, связанному с реконструкцией системы водоснабжения. В некоторых регионах Северо-Запада расходы на строительство, реконструкцию и ремонт региональной инфраструктуры также перенесены с будущего на этот год в связи с планируемым получением бюджетных кредитов. В Центральной России значимое увеличение плана по расходам во втором полугодии 2023-го отмечалось во Владимирской области в связи с выделением субсидий на реализацию региональных программ по проектированию туристских центров.

В целом с помощью механизма инфраструктурных бюджетных кредитов в этом году планируется профинансировать проекты на сумму до 315 млрд руб., а использование беспроцентных казначейских кредитов от федерального центра позволит перераспределить с 2024-го на 2023 год расходы на сумму до 180 млрд руб., сообщает ЦБ.

Непредвиденные расходы

В ЦФО значительный рост безвозмездных поступлений из федерального бюджета был связан с внеплановыми дотациями приграничным регионам, которые используются на поддержку предприятий и населения, а также на компенсацию материального ущерба. В отдельных регионах Северо-Запада тоже отмечался рост безвозмездных поступлений для финансирования социальных выплат семьям, вынужденно прибывшим из других регионов на постоянное или временное место жительства.

По оценкам, которые приводятся в докладе, около 17% прироста региональных расходов за пять месяцев этого года по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом было направлено на авансирование работы исполнителей госзаказа. В данном случае «определенная часть расходов попадает в экономику не сразу, как это происходит при оплате уже выполненного заказа, а сначала поступает на счета подрядчиков, после чего поэтапно используется».

В целом по итогам года планируется рост расходов региональных бюджетов на 9% относительно 2022-го, отмечается в докладе. Текущие планы по расходам превышают предварительные оценки. Наиболее заметный пересмотр, по данным Банка России, зафиксирован на Дальнем Востоке, на юге и в Сибири.