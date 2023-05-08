Регионам предсказали снижение на треть финансовой подушки безопасности

По итогам 2023 года регионы могут лишиться значительной части подушки безопасности в виде накопленных остатков, прогнозирует «Эксперт РА». Их могут направить на покрытие дефицитов бюджетов из-за роста расходов при снижении доходов

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По итогам 2023 года совокупный объем остатков бюджетных средств регионов может сократиться более чем на треть в связи с необходимостью финансировать дефициты бюджетов. За 2022 год сложилась рекордная сумма остатков — 2,28 трлн руб. Однако в текущем году часть этих средств, а именно более 0,8 трлн руб., понадобится для поддержки региональных бюджетов, прогнозируют аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» на основе данных портала «Электронный бюджет» Минфина и Федерального казначейства. Их обзор есть у РБК.

«Итоги 2023 года регионы подведут, вероятно, со снижением остатков средств на счетах до 1,44 трлн руб. в связи с планируемым частичным покрытием прогнозируемого дефицита региональных бюджетов и сдержанными ожиданиями по поступлениям налоговых и неналоговых доходов», — пишут авторы.

Откуда взялись остатки

Остатки средств — это финансовая подушка безопасности регионов, сформированная в годы, когда доходы бюджетов превышали расходы. Эти средства хранятся на депозитных счетах в банках и счетах Федерального казначейства.

По итогам 2022 года совокупная сумма остатков покрывала 12,6% от утвержденных на 2023 год совокупных расходов региональных бюджетов. В отличие от показателя в денежном выражении, соотношение остатков к расходам оказалось не на самом высоком уровне: пик был в 2018 году, когда подушка безопасности была на уровне 15% плановых расходов.

Значительная сумма сложившихся остатков средств была накоплена по итогам 2021 года, когда бюджеты 66 субъектов были исполнены с профицитом, а агрегированный профицит регионов составил 0,6 трлн руб.

У регионов остатки складываются на разных уровнях относительно их расходов и используются тоже в разном объеме, в зависимости от размера потребностей. В частности, стабильно высокий запас ликвидности в последние годы имеют Москва и Ямало-Ненецкий автономный округ. Другие подняли его уровень на фоне благоприятного 2021 года (Липецкая, Кемеровская и Вологодская области), третьи, несмотря на санкционное давление, существенно улучшили ликвидность в 2022-м (Санкт-Петербург, Сахалинская область).

В аутсайдерах по объему остатков Тува, у которой на начало 2023 года не осталось ничего, Калмыкия, Карелия, Бурятия. Мурманской области и Чукотскому автономному округу удалось повысить ликвидность в 2020 и 2021 годах, но затем почти все остатки были направлены на финансирование дефицита, сложившегося по итогам 2022 года.

При размещении на депозитных счетах и счетах Федерального казначейства средства могут не только ждать своего часа для использования, но и приносить дополнительный доход регионам. В 2022 году от размещения средств на счетах регионы получили рекордные 370 млрд руб. — такой результат обеспечен в том числе ростом процентных ставок на фоне высокой инфляции в начале прошлого года (в марте—мае она составляла 17% годовых). Традиционно значительная часть процентных доходов приходится на Москву, но даже без учета столицы отношение процентных доходов к сумме налоговых и неналоговых поступлений в бюджеты составило 2,7%.

Почему регионам понадобится подушка безопасности

В 2023 году в условиях усиливающегося санкционного давления бюджеты регионов продолжают сталкиваться со сложностями, которые могут потребовать увеличения расходов при ограниченных возможностях наращивания налоговых и неналоговых (то есть собственных) доходов, пишут аналитики агентства.

По данным на начало текущего года, в региональных законах о бюджете на 2023-й был заложен рост расходов на 3,1% при снижении совокупных доходов на 7,9% к уровню 2022-го. По состоянию на 28 апреля совокупные доходы (собственные, а также безвозмездные перечисления из федерального бюджета) должны снизиться на 4,3% к 2022-му, следует из данных «Электронного бюджета».

Агентство прогнозирует снижение собственных доходов бюджетов в диапазоне от 5 до 10% относительно 2022 года, уточнила руководитель группы суверенных рейтингов «Эксперт РА» Татьяна Тирских. К собственным доходам относятся налоговые и неналоговые поступления, а в совокупные включаются еще межбюджетные трансферты из федерального бюджета.

Агрегированный дефицит региональных бюджетов ожидается на уровне 1,9 трлн руб., или 12% от доходов.

Кроме остатков на счетах, подушку безопасности формируют резервные фонды региональных правительств. Правда, их вклад пока небольшой. Объем резервных фондов, сформированных на 2023 год, составляет всего около 0,3 трлн руб., что может покрыть 2% запланированных расходов. Из этой суммы более 50% приходится на Москву и еще порядка 14% — на Санкт-Петербург. Их резервы равны примерно 4% утвержденных расходов. А вот для не имеющей остатков Тувы резервный фонд — это единственный источник ликвидности, однако им можно покрыть лишь 0,1% расходов.

Каковы риски для бюджетов

Аналитики «Эксперт РА» указывают, что структура расходов региональных бюджетов неоднородна: она включает как расходы на приоритетные и обязательные направления (например, выплата заработной платы), так и расходы капитального характера, которые подразумевают финансирование инвестиционной деятельности. В случае кризисных ситуаций капитальными расходами можно пожертвовать, то есть сократить инвестиционные расходы без урезания трат на приоритетные направления.

Санкционные ограничения (санкции против предприятий, уход иностранных компаний) бьют по крупнейшему — наряду с НДФЛ — источнику налоговых доходов региональных бюджетов — по налогу на прибыль организаций. В 2023 году тенденция к существенному сокращению поступлений от налога на прибыль будет продолжаться, полагает старший научный сотрудник лаборатории исследований бюджетной политики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Александр Дерюгин. Перспективы по поводу сохранения относительно высоких темпов роста поступлений других налогов и неналоговых доходов, по его мнению, тоже отсутствуют.

«Без дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета темпы роста доходов консолидированных бюджетов субъектов могут оказаться в отрицательной зоне», — считает он.

Относительно слабая база собственных доходов регионов в сочетании с необходимостью наращивания расходов ведет к росту фактора федеральной поддержки, а также снижает устойчивость региональных финансов и их возможности по решению долгосрочных задач развития, соглашается эксперт ЦМАКП Эмиль Аблаев в аналитическом обзоре состояния региональных бюджетов.

По его мнению, для повышения долгосрочной стратегической стабильности нужно диверсифицировать экономики субъектов. Это позволит снизить конъюнктурную волатильность региональных доходов от производства и продажи низкопередельной продукции за счет развития производств с высокой добавленной стоимостью (атомная энергетика, IT-сектор, фармакология, агропромышленный комплекс с высокой степенью переработки). О том, что налог на прибыль не стрессоустойчив к конъюнктуре, а его колебания минимальны в регионах с диверсифицированной экономикой, в сентябре 2022 года в интервью РБК говорил первый заместитель министра финансов Леонид Горнин.