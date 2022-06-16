Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 59,12 (-0,13) Инвестиции, 02:21
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 56,66 (-0,43) Инвестиции, 02:21
Японская авиакомпания уберет букву Z с самолетов из-за «недопонимания» Общество, 05:17
Эксперты составили топ вузов в ИТ-сфере по размеру зарплат выпускников Общество, 05:00
OMV вслед за Eni и Uniper сообщила о сокращении поставок газа из России Бизнес, 04:52
Чехия передаст Киеву средства химзащиты и боеприпасы на €320 тыс. Политика, 04:43
Белоусов назвал три сценария трансформации российской экономики Экономика, 04:14
Стрелявшего в Рейгана освободили из-под судебного надзора спустя 41 год Политика, 03:57
Глава делегации Украины оценил суточные потери ВСУ в Донбассе Политика, 03:36
В Кремле сочли бесполезными попытки США задушить Россию санкциями Политика, 02:57
В ЮНЕСКО заявили о 10% неспособных читать и писать жителях Земли Общество, 02:29
Немецкая Uniper сообщила о сократившихся на 25% поставках газа из России Бизнес, 02:22
Непобежденный в UFC российский боец Забит Магомедшарипов завершил карьеру Спорт, 01:45
Белоусов назвал комфортный для России курс доллара Экономика, 01:42
В Кремле заявили об отсутствии диалога между Россией и США Политика, 01:20
«Росатом» увидел сокращение в 2 раза отставания по квантовым технологиям Технологии и медиа, 01:03

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Общество ,  
0 

Эксперты составили топ вузов в ИТ-сфере по размеру зарплат выпускников

Лидируют МФТИ, МГУ, МГТУ им. Баумана, ИТМО и МИФИ. ИТ-специалисты из этих вузов в среднем получают 200–250 тыс. руб. В десятку вошли многие региональные вузы, например, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Самую большую зарплату среди ИТ-специалистов имеют выпускники Московского физико-технического университета (МФТИ), выяснил сервис по поиску работы SuperJob, который составил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016–2021 годах. Результаты исследования есть у РБК.

Выпускники лидера рейтинга, МФТИ, в среднем получают 250 тыс. руб. в месяц, при этом за год их заработок вырос на 20 тыс. руб., или на 9%. На втором месте — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, однако он опередил МФТИ по уровню роста зарплат выпускников (плюс 30 тыс. руб., или 17%).

Третье место разделили Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Их выпускники в среднем получают 200 тыс. руб. в месяц.

На четвертом месте оказался Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (средний заработок выпускников — 190 тыс. руб. в месяц), на пятом — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) (180 тыс. руб.).

Эксперты спрогнозировали падение ИТ-рынка в России на 20% по итогам года
Технологии и медиа
Фото:Oli Scarff / Getty Images

Следом идет Новосибирский государственный университет (НГУ), зарплаты его выпускников в среднем составляют 170 тыс. руб. Также высокие зарплаты имеют молодые специалисты, окончившие Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), — 155 тыс. руб., Казанский федеральный университет (КФУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) — 150 тыс. руб.

В НГТУ, а также Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, Томском государственном университете и Ижевском государственном техническом университете им. М. Т. Калашникова отмечен высокий прирост размера зарплат за год — плюс 25 тыс. руб. В целом в топ-20 рейтинга вошли вузы почти 30 российских регионов.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей
Статьи
Pro
Налоговая считает, что расход на управляющего слишком высокий. Как быть
Инструкции
Pro
Фото: Joe Roberts / Unsplash Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести
Инструкции
Pro
Как ретейлерам сохранить привычный для россиян ассортимент
Инструкции
Pro
Фото: Richard Drew / AP Биохакинг в стиле Джека Дорси: почему миллиардер ест раз в день
Статьи
Pro
Фото: Sean Gallup / Getty Images Почему импортозамещение может привести Россию в топ самых облачных стран
Прогнозы
Pro
Фото: Joe Raedle / Getty Images Успех по Фрейду: как ларек с хот-догами стал фастфуд-империей McDonald's
Статьи

Рейтинг составлен на основе базы резюме SuperJob. Исследователи рассматривали выпускников профильных факультетов как классических, так и специализированных вузов, для каждого учебного заведения изучали не менее 70 резюме, исключая резюме стажеров, младших специалистов, позиции, не имеющие отношения к сфере рейтинга, и резюме соискателей со стажем работы по специальности менее года. При расчете среднего заработка учитывались указанные зарплатные ожидания, для регионов они корректировались с учетом коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.

Авторы
Теги
Лилия Пашкова
IT-специалисты вузы Зарплаты рейтинг вузов МФТИ МГУ МГТУ имени Баумана

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
МГУ выбыл из топ-200 вузов мира по качеству образования
Общество
В России запустили программу льготной ипотеки для ИТ-специалистов
Финансы
Правительство опубликовало постановление об отсрочке для ИТ-специалистов
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter