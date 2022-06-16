Эксперты составили топ вузов в ИТ-сфере по размеру зарплат выпускников

Лидируют МФТИ, МГУ, МГТУ им. Баумана, ИТМО и МИФИ. ИТ-специалисты из этих вузов в среднем получают 200–250 тыс. руб. В десятку вошли многие региональные вузы, например, Нижнего Новгорода, Казани, Новосибирска

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Самую большую зарплату среди ИТ-специалистов имеют выпускники Московского физико-технического университета (МФТИ), выяснил сервис по поиску работы SuperJob, который составил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016–2021 годах. Результаты исследования есть у РБК.

Выпускники лидера рейтинга, МФТИ, в среднем получают 250 тыс. руб. в месяц, при этом за год их заработок вырос на 20 тыс. руб., или на 9%. На втором месте — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, однако он опередил МФТИ по уровню роста зарплат выпускников (плюс 30 тыс. руб., или 17%).

Третье место разделили Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Их выпускники в среднем получают 200 тыс. руб. в месяц.

На четвертом месте оказался Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (средний заработок выпускников — 190 тыс. руб. в месяц), на пятом — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) (180 тыс. руб.).

Следом идет Новосибирский государственный университет (НГУ), зарплаты его выпускников в среднем составляют 170 тыс. руб. Также высокие зарплаты имеют молодые специалисты, окончившие Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), — 155 тыс. руб., Казанский федеральный университет (КФУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) — 150 тыс. руб.

В НГТУ, а также Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, Томском государственном университете и Ижевском государственном техническом университете им. М. Т. Калашникова отмечен высокий прирост размера зарплат за год — плюс 25 тыс. руб. В целом в топ-20 рейтинга вошли вузы почти 30 российских регионов.

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