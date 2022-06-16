Эксперты составили топ вузов в ИТ-сфере по размеру зарплат выпускников
Самую большую зарплату среди ИТ-специалистов имеют выпускники Московского физико-технического университета (МФТИ), выяснил сервис по поиску работы SuperJob, который составил рейтинг вузов России по уровню зарплат занятых в ИТ-отрасли молодых специалистов, окончивших вуз в 2016–2021 годах. Результаты исследования есть у РБК.
Выпускники лидера рейтинга, МФТИ, в среднем получают 250 тыс. руб. в месяц, при этом за год их заработок вырос на 20 тыс. руб., или на 9%. На втором месте — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова, однако он опередил МФТИ по уровню роста зарплат выпускников (плюс 30 тыс. руб., или 17%).
Третье место разделили Московский государственный технический университет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. Их выпускники в среднем получают 200 тыс. руб. в месяц.
На четвертом месте оказался Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) (средний заработок выпускников — 190 тыс. руб. в месяц), на пятом — Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) (180 тыс. руб.).
Следом идет Новосибирский государственный университет (НГУ), зарплаты его выпускников в среднем составляют 170 тыс. руб. Также высокие зарплаты имеют молодые специалисты, окончившие Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского (ННГУ), — 155 тыс. руб., Казанский федеральный университет (КФУ) и Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) — 150 тыс. руб.
В НГТУ, а также Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники, Томском государственном университете и Ижевском государственном техническом университете им. М. Т. Калашникова отмечен высокий прирост размера зарплат за год — плюс 25 тыс. руб. В целом в топ-20 рейтинга вошли вузы почти 30 российских регионов.
Рейтинг составлен на основе базы резюме SuperJob. Исследователи рассматривали выпускников профильных факультетов как классических, так и специализированных вузов, для каждого учебного заведения изучали не менее 70 резюме, исключая резюме стажеров, младших специалистов, позиции, не имеющие отношения к сфере рейтинга, и резюме соискателей со стажем работы по специальности менее года. При расчете среднего заработка учитывались указанные зарплатные ожидания, для регионов они корректировались с учетом коэффициентов SuperJob до уровня московского рынка труда.