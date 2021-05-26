По его оценке, в стране каждый рубль соцпомощи снижает дефицит доходов бедных только на 17 копеек

Всемирный банк предложил России новую программу борьбы с бедностью По его оценке, в стране каждый рубль соцпомощи снижает дефицит доходов бедных только на 17 копеек

Россия тратит на социальную помощь 3% ВВП — много по меркам развивающихся стран, но бедность в стране сокращается медленно, утверждает Всемирный банк. Он предложил программу, которая позволит сокращать бедность быстрее и дешевле

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российское правительство ставит задачу сократить уровень бедности в стране до 6,6% к 2030 году, однако при сохранении существующих условий эта цель «остается недостижимой», считает Всемирный банк (ВБ). Эта цель вряд ли будет достигнута без реформирования системы помощи малоимущим или по крайней мере без существенного ускорения экономического роста, сказал журналистам главный экономист ВБ по России Апурва Санги.

Действующая российская система социальной помощи является дорогостоящей, но недостаточно эффективной, говорится в очередном (полугодовом) докладе ВБ об экономике России, представленном 26 мая. В частности, указано там, помощь малоимущим не является для российского государства приоритетной, если судить по тому, что бедное население до пандемии получало лишь 10% выплат в рамках всей социальной помощи. Институт предложил новую национальную программу борьбы с бедностью в России, которая будет более экономной и более результативной.

«Многие из предложений Всемирного банка уже реализуются на практике. В частности, расширение контингента получателей помощи, внедрение комплексной оценки нуждаемости, дифференциация размеров выплат по отдельным мерам поддержки, установление единых правил предоставления поддержки», — сообщили РБК в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты. На вопрос, обсуждал ли ВБ свои идеи с российскими властями, представитель международного института ответил журналистам: «Все, что можно сделать публичным, мы публикуем. Наши частные коммуникации пускай останутся частными».

По итогам 2020 года уровень бедности составил 12,1% (17,8 млн человек за официальной чертой бедности), сообщал Росстат. В 2020 году воздействие пандемии было смягчено компенсирующими мерами социальной поддержки, что помогло даже сократить уровень бедности с 12,3% по итогам 2019 года. В 2021 году уровень бедности может снизиться до 11,4%, исходя из «совокупного эффекта экономического роста и изменений в мерах социальной поддержки (при допущении о полной и адресной реализации новых объявленных мер)», ожидает ВБ. Организация ждет роста ВВП России в 2021 году на 3,2%, согласно ее базовому прогнозу.