Власти рассчитали, как вырастет планка зарплат для полных соцвзносов

В 2026 году уровень зарплат, которые полностью подпадают под страховые взносы по ставке 30%, превысит ₽200 тыс. в месяц, следует из проекта бюджета Соцфонда. За три года запланирован рост предельной базы для соцвзносов на 26%

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Москва»

К 2026 году предельная величина базы для начисления страховых взносов, то есть годовая зарплата россиян, с которой взносы берутся по полной ставке 30%, вырастет на 26% относительно действующего уровня. Это следует из проекта бюджета Социального фонда на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов, с которым ознакомился РБК. С учетом резкого повышения предельной базы в 2023 году (на 22%) за четыре года (с 2022-го по 2026-й) показатель вырастет более чем в 1,5 раза.

Согласно проектировкам, предельная величина базы для начисления страховых взносов будет меняться следующим образом:

2024 год — 2,12 млн руб. (включает зарплаты в размере до 177 тыс. руб. в месяц);

2025 год — 2,267 млн руб. (зарплаты до 189 тыс. руб. в месяц);

2026 год — 2,417 млн руб. (зарплаты до 201 тыс. руб. в месяц).

Формула расчета базы выглядит как умножение средней прогнозируемой заработной платы на конкретный год (в 2024 году — 76,8 тыс. руб., в 2025 году — 82,1 тыс. руб., в 2026 году — 87,6 тыс. руб.), на 12 месяцев и на повышающий коэффициент 2,3. В проектировках бюджета Соцфонда используется взносооблагаемая база, которая рассчитана на основе положений Налогового кодекса, сообщили РБК в Минтруде. Коэффициент 2,3 остается неизменным, а изменение базы в рублях зависит от динамики средних заработных плат, указали там.

В 2023 году размер взносооблагаемой базы вырос с 1,565 млн до 1,917 млн руб. (соответствует заработку около 160 тыс. руб. в месяц), что вызвало протест крупного бизнеса. Кроме того, в этом году на фоне объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования в единый Соцфонд изменилась модель уплаты страховых взносов: и пенсионные взносы, и платежи на социальное и медицинское страхование начали уплачиваться в виде единого платежа и исходя из наличия единой базы.

Облагаемая база по страховым взносам отражает уровень социальных гарантий в виде пенсий, больничных, пособий по уходу за ребенком, ранее поясняли РБК в Минфине. Там отмечали, что ее уровень является результатом компромисса между фискальной нагрузкой и объемом социального обеспечения.

Как используется взносооблагаемая база До тех пор пока зарплата работника накопленным итогом в пределах года не превышает базу, компании уплачивают с нее полный тариф страховых взносов (30%). Если сумма заработка оказывается выше, тариф снижается до льготного — 15,1%. Таким образом, чем выше предельная величина базы, тем дольше перечисляются полные страховые взносы за работника. Согласно нормативам, 72,8% от объема полных страховых взносов идет на обязательное пенсионное страхование, 8,9% — на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Этой частью взносов распоряжается Соцфонд. В российском законодательстве есть ряд льгот, позволяющих платить взносы по сниженным ставкам. Под них подпадают, в частности, малый и средний бизнес (ставка 15% для части зарплат выше минимального размера оплаты труда (МРОТ), IT-сектор, некоммерческие организации, производители аудиовизуальной продукции (ставка 7,6%).

Соцфонд в 2024 году рассчитывает собрать страховых взносов с работодателей на 9,4 трлн руб., в 2025-м — на 10,1 трлн руб., а в 2026 году — на 10,8 трлн руб., указано в проекте бюджета. Поступления сформированы исходя из прогноза по фонду заработной платы работников организаций (исходя из него взимаются страховые взносы) в размере 39,9 трлн, 42,9 трлн и 46,2 трлн руб. соответственно. Сколько взносов планируется собрать по полному тарифу, а сколько — по пониженной ставке с зарплат, превышающих предельную базу, в проекте не уточняется.

Расходы по обязательному социальному страхованию будут выше: 11,3 трлн, 12 трлн и 12,8 трлн руб. соответственно, следует из проекта. В общем случае чем больше доходы Соцфонда от сбора страховых взносов, тем меньше трансферт из федерального бюджета. Согласно проекту бюджета Соцфонда, в течение следующих трех лет поступления из федерального бюджета будут постепенно расти — с 6 трлн до 6,5 трлн руб., но этот трансферт предназначен не только на компенсацию дефицита в части соцстрахования, но и на другие цели, в частности на выплату маткапитала.

По данным Росстата за 2021 год (статистики за 2022 год еще нет), в России зарплаты свыше 100 тыс. руб. получали 10,3% работников средних и крупных организаций, зарплаты свыше 200 тыс. — около 2,2%. По итогам 2022 года наибольшая средняя зарплата сотрудников фиксировалась в сфере добычи нефти и газа (165,6 тыс. руб.), в финансовой и страховой отрасли (146,6 тыс. руб.), на производстве табачных изделий (126,4 тыс. руб.).

Риски повышения нагрузки

Бизнес никогда не готов к какому бы то ни было повышению фискальной нагрузки, однако сегодня присутствует понимание, что это нужно государству, отметил в разговоре с РБК заместитель председателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян.

«Понимаем, что есть непростые времена, есть соответствующие — не для мирного времени — расходы, которые требуют покрытия, перераспределения на другие цели. Но если спросите бизнес, как вам повышение нагрузки, они приведут тысячу причин, что им и так денег не хватает на инвестиции и на все прочее. Кроме того, чем выше налоговые ставки, тем меньше возможностей для увеличения заработной платы», — констатирует Данилов-Данильян.

Как ранее заявляла вице-премьер Татьяна Голикова, для того чтобы у российских работников росли зарплаты, правительство проводит политику опережающего повышения МРОТ. «Повышение МРОТ на 18,5% (в 2024 году) приведет к увеличению зарплаты напрямую у 4,8 млн наших граждан. А за счет общего увеличения фонда оплаты труда, конечно, получат увеличение доходов и другие работники, работающие на более квалифицированных должностях», — полагает Голикова.

В первом квартале 2023 года номинальные зарплаты россиян выросли на 10,7% к аналогичному периоду прошлого года, а в реальном — на 1,9%, следует из данных Росстата. Повышение зарплат происходит на фоне рекордно низкой безработицы и дефицита кадров, на который жалуются многие отрасли. Еще в начале года эксперты ЦБ отмечали, что это «стимулирует рост зарплат вне прямой зависимости от результатов работы».

Вполне возможно, что увеличение нагрузки на бизнес по страховым взносам в кризисных условиях приведет к росту доли так называемых серых зарплат в экономике, допускает профессор Финансового университета при правительстве Марина Буянова. При этом даже если с 2024 года возобновятся проверки государственной инспекции труда, то размер штрафов не покроет потерь бюджета Социального фонда, которые могут возникнуть от неуплаты страховых взносов, опасается она.

По оценке правительства, 12 млн россиян работают без трудовых договоров, в том числе у них нет гражданско-правовых договоров, и они не являются самозанятыми. Как ранее писал РБК, власти планируют усилить борьбу с теневой занятостью, задействуя в том числе возможности Федеральной налоговой службы.