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Общество ,  
0 

Дерипаска показал поля пшеницы и пообещал, что голода не будет

Video

В России не будет голода, объявил российский миллиардер (50-е место в российском рейтинге Forbes, состояние $1,7 млрд) Олег Дерипаска, который в своем Telegram-канале выложил видео с пшеничного поля.

«Вот наш урожай. И дождик прошел. Голода не будет», — говорит Дерипаска, показывая поле пшеницы. Следом бизнесмен выложил второе видео — с деревом со зреющими плодами.

По данным «РБК Компаний», Дерипаска является генеральным директором и учредителем компании «Сокольский-Агро», которая зарегистрирована в Усть-Лабинском районе Краснодарского края и занимается выращиванием зерновых, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур, семян масличных культур, разведением домашних животных и т.д. На сайте компании говорится, что она занимается животноводством и растениеводством, а также промпереработкой мясной, молочной, хлебобулочной, консервированной и другой продукции.

В мире развивается продовольственный кризис, Россия и страны Запада взаимно обвиняют друг друга в его провоцировании. По мнению Европы и США, он связан с действиями России, которая не дает вывезти с Украины запасы зерна; Москва же считает, что проблемы вызваны ошибочной политикой западных стран. Россия выражала готовность помочь в разрешении кризиса, нарастив поставки сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, если с нее снимут санкции.

В конце мая в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) отмечали, что в ближайшее время из-за событий на Украине число голодающих увеличится на 18 млн человек и достигнет 218 млн. Помощник российского президента Максим Орешкин отметил, что мир в этом году столкнется с глобальным голодом, причиной которого он назвал необдуманные политические решения Евросоюза и США.

Теги
голод продовольствие Олег Дерипаска

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Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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