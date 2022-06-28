Госдума утвердила условия выселения зарубежных фирм из торговых центров

Российские торговые центры получат право в одностороннем порядке разрывать договоры аренды с ретейлом и общепитом из недружественных стран до конца 2022 года. Такие поправки одобрила Госдума. У режима есть ряд исключений

Фото: Дмитрий Ловецкий / AP

Госдума одобрила новые правила расчета арендной платы с компаниями из сфер торговли и общепита сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях, передает корреспондент РБК. Инициативы были оформлены в виде поправок ко второму чтению законопроекта, направленного на легализацию выпуска многоголосых акций международными компаниями, который был принят в первом чтении 14 июня.

Новые правила для арендодателей будут действовать до конца 2022 года и распространятся на их отношения с арендаторами, если последние соответствуют трем условиям:

Они прямо или косвенно связаны с недружественными государствами;

Ставка арендной платы установлена в виде доли от доходов, полученных в результате использования арендуемого имущества, или в каком-либо другом виде, зависящем от результатов хозяйственной деятельности арендатора;

Арендаторы приостановили или прекратили использовать арендуемое имущество для осуществления хозяйственной деятельности, в результате чего произошло сильное снижение арендной платы (более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

При соблюдении этих критериев арендатор получит следующие права:

Требовать внесения арендной платы в размере среднемесячного платежа в 2021 году или в период с января по 24 февраля 2022 года (даты начала военных действий на Украине), если договор об аренде был заключен в 2022 году.

Отказаться от исполнения договора аренды в одностороннем порядке. Но для этого необходимо соблюдение еще хотя бы одного из дополнительных условий: арендатор не возобновил использование арендного имущества через 10 дней после получения соответствующего уведомления или же отказался вносить плату по среднему тарифу за 2021 год.

Правила защищают бизнесы, которые остались в России. В документе перечислены случаи, когда односторонний отказ от исполнения договора аренды арендодателем не может быть применен, а именно:

Читайте на РБК Pro Pro Растяжка в офисе: 5 простых и эффективных упражнений Растяжка в офисе: 5 простых и эффективных упражнений Инструкции Pro Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Палеодиета. Ешьте то, что предназначено природой, чтобы снизить вес и укрепить здоровье Саммари Pro Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве Солнечный удар: как его избежать и что делать при перегреве Инструкции Pro Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Спать по 8 часов в день и лениться: здоровые привычки Джеффа Безоса Статьи Pro Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Почему токсичные руководители самые успешные и что с этим делать Статьи Pro Правда ли, что под кондиционером можно простыть Правда ли, что под кондиционером можно простыть Статьи Pro Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников Инструкции Pro «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай «Их мебель там сразу стали подделывать»: как IKEA покоряла Китай Кейсы

Если арендатор утратил контроль иностранных лиц после 24 февраля и после этого перешел под контроль российских юридических или физических лиц;

Если арендатор утратил контроль иностранных лиц в пользу российских после 24 февраля, а кроме того, изменил товарный знак или фирменное наименование.

Ранее на необходимость нового регулирования арендных отношений указывал глава правительства Михаил Мишустин.

«Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения. Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — сказал премьер на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций в конце мая.

В марте замглавы Минпромторга Виктор Евтухов разослал собственникам торговых центров письмо, в котором «настоятельно рекомендовал» установить фиксированную ставку для всех арендаторов, приостановивших работу. Тогда в Российском совете торговых центров (РСТЦ), который объединяет собственников и управляющих торговой недвижимостью, оценивали, что на международные бренды, остановившие работу, приходится около 20% площадей в торговых центрах в России. По итогам года торговые центры могут недополучить около 30% выручки, указывали участники рынка.