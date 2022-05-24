Владельцам ТЦ разрешат выселять остановившие торговлю компании
Собственники торговых центров получат право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями из недружественных России стран. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
«Некоторые иностранные компании, приостанавливая работу по политическим соображениям, не торопятся освобождать помещения. Поэтому собираемся предоставить собственникам право досрочно расторгать договоры аренды с компаниями, связанными с недружественными государствами», — сказал премьер на заседании президиума правкомиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.
По его словам, в договоры нередко включали пункт о том, что размер платежей за аренду будет зависеть от выручки магазина. Сейчас, отметил премьер, это приводит к неприятным ситуациям.
В Минпромторге заявили, что не наблюдают массового высвобождения площадей в российских торговых центрах из-за приостановки деятельности иностранных компаний.
«В последние месяцы ряд иностранных компаний приостановили свою деятельность, что привело к простою занимаемых ими торговых площадей. Массового высвобождения площадей сейчас не наблюдается. Вместе с тем в некоторых случаях имеет место переход иностранных компаний к новым владельцам и управляющим», — отметил представитель министерства.
По его словам, уходящие компании и компании, приостановившие свою деятельность, как правило, продолжают исполнять обязанности перед контрагентами.
В конце марта Российский совет торговых центров (РСТЦ), который объединяет собственников и управляющих торговыми центрами в России, попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова оказать содействие в предоставлении грантов на оплату аренды в торговых центрах для российских производителей.
Это мера поддержки ретейлеров и собственников недвижимости наряду с еще 30 предложениями содержится в письме, которое президент РСТЦ Дмитрий Москаленко отправил Мантурову 25 марта. Письмо поступило в Минпромторг.
После начала специальной военной операции на Украине ряд международных ретейлеров приостановили работу своих магазинов на территории России. Свои магазины временно закрыли H&M (бренды H&M, Cos, & Other Stories, Arket), Inditex (Zara, Massimo Dutti, Oysho, Pull & Bear, Bershka, Stradivarius), Uniqlo, IKEA и другие. Закрылись Starbucks, большинство ресторанов McDonald's, часть точек KFC и Pizza Hut и другие.
По данным РСТЦ, на международные бренды, остановившие работу, приходится около 20% площадей в торговых центрах в России. По оценке CBRE, из-за этого торговые центры по итогам года могут недополучить около 30% выручки.