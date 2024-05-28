Новак поручил не допустить серый экспорт нефтепродуктов

В правительстве заявили, что цены на топливо в оптовом и розничном сегментах остаются стабильными, дефицита нет. 20 мая кабмин приостановил действие запрета на экспорт бензина до 30 июня

Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

По итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов вице-премьер Александр Новак поручил принять меры на недопущение серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Также он поручил держать на контроле ситуацию с обеспечением нефтепродуктами ряда восточных регионов, а также Крыма, в том числе и следить за своевременными поставками по железным дорогам в соответствии с графиком.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что цены на топливо в оптовом и розничном сегментах остаются стабильными, а дефицит отсутствует.

«Запасы топлива находятся на высоком уровне, железнодорожные перевозки идут по графику. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом», — добавили там.

На фоне топливного кризиса лета-начала осени 2023 года на тот момент глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что на сером экспорте пытаются заработать те трейдеры, которые покупают бензин по более низким внутренним ценам, а продают на экспорт по более высоким.

Согласно данным территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) оптовые цены на АИ-95 снизились с пиковых за последний месяц 56,768 тыс. руб. за т 21 мая, до 53,777 тыс. руб. за т. 28 мая. Биржевая стоимость АИ-92 также сократилась с 49,7 тыс. руб. за т 22 мая, до 47,135 тыс. руб. за т. соответственно.

По сравнению с пиковыми уровнями за этот год — 66,894 тыс. руб. за т (22 марта) за АИ-95 и 54,631 тыс. руб. за т (4 апреля) за АИ-92 — оптовые цены на бензин упали на 19,6% и 13,7% соответственно. Ситуация с летним дизтопливом аналогична — оптовые цены снизились с 66,547 тыс. руб. за т 21 марта снизились на 8,5%, до 60,889 тыс. руб. за т.

Согласно данным Росстата, накопленный к 20 мая с конца декабря рост стоимости бензина и дизтоплива в рознице составил 1,45% и 0,73%. Это заметно ниже накопленной общей инфляции 2,85%.

20 мая правительство приостановило действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. В пресс-службе кабмина объяснили решение насыщением внутреннего рынка автомобильным топливом, стремлением не допустить снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) из-за затоваривания бензином, а также необходимостью освобождения портов от объема топлива, который планировался к экспорту.

Ограничения на поставки при этом сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Правительственный запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта в качестве превентивной меры в период высокого спроса.