 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Новак поручил не допустить серый экспорт нефтепродуктов

Александр Новак поручил принять меры на недопущение серого экспорта
В правительстве заявили, что цены на топливо в оптовом и розничном сегментах остаются стабильными, дефицита нет. 20 мая кабмин приостановил действие запрета на экспорт бензина до 30 июня
Александр Новак
Александр Новак (Фото: Владислав Шатило / РБК)

По итогам заседания штаба по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов вице-премьер Александр Новак поручил принять меры на недопущение серого экспорта нефтепродуктов, в том числе через территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Также он поручил держать на контроле ситуацию с обеспечением нефтепродуктами ряда восточных регионов, а также Крыма, в том числе и следить за своевременными поставками по железным дорогам в соответствии с графиком.

В пресс-службе правительства подчеркнули, что цены на топливо в оптовом и розничном сегментах остаются стабильными, а дефицит отсутствует.

«Запасы топлива находятся на высоком уровне, железнодорожные перевозки идут по графику. Внутренний рынок полностью обеспечен бензином и дизельным топливом», — добавили там.

На фоне топливного кризиса лета-начала осени 2023 года на тот момент глава Минэнерго Николай Шульгинов говорил, что на сером экспорте пытаются заработать те трейдеры, которые покупают бензин по более низким внутренним ценам, а продают на экспорт по более высоким.

Бензин подорожал на бирже на фоне приостановки запрета на экспорт
Бизнес
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Согласно данным территориального индекса по европейской части России Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) оптовые цены на АИ-95 снизились с пиковых за последний месяц 56,768 тыс. руб. за т 21 мая, до 53,777 тыс. руб. за т. 28 мая. Биржевая стоимость АИ-92 также сократилась с 49,7 тыс. руб. за т 22 мая, до 47,135 тыс. руб. за т. соответственно.

По сравнению с пиковыми уровнями за этот год — 66,894 тыс. руб. за т (22 марта) за АИ-95 и 54,631 тыс. руб. за т (4 апреля) за АИ-92 — оптовые цены на бензин упали на 19,6% и 13,7% соответственно. Ситуация с летним дизтопливом аналогична — оптовые цены снизились с 66,547 тыс. руб. за т 21 марта снизились на 8,5%, до 60,889 тыс. руб. за т.

Согласно данным Росстата, накопленный к 20 мая с конца декабря рост стоимости бензина и дизтоплива в рознице составил 1,45% и 0,73%. Это заметно ниже накопленной общей инфляции 2,85%.

Правительство приостановит запрет на экспорт бензина
Бизнес
Фото:О. Спиридонов / Бизнес Online / ТАСС

20 мая правительство приостановило действие временного запрета на экспорт бензина для производителей топлива до 30 июня 2024 года. В пресс-службе кабмина объяснили решение насыщением внутреннего рынка автомобильным топливом, стремлением не допустить снижения объемов переработки отдельными нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) из-за затоваривания бензином, а также необходимостью освобождения портов от объема топлива, который планировался к экспорту.

Ограничения на поставки при этом сохраняются на период с 1 июля по 31 августа. Правительственный запрет на экспорт бензина был введен с 1 марта в качестве превентивной меры в период высокого спроса.

Зеленский раскритиковал Байдена за идею вместо саммита мира уехать в Голливуд

В зоопарке Новосибирска родились сразу 12 котят манула. Видео

С бывшего депутата сняли судимость за незаконную охоту. Подробности

Хакеры парализовали работу CDEK. Что произошло

FT объяснил решение западных компаний не прекращать бизнес в России

Глава СПЧ раскритиковал «Алису» и «Марусю». Подробности

В аэропорту Чикаго загорелся двигатель AirBus 320. Видео

Какие страны лучше всего дают россиянам шенген, и где больше шансов получить отказ. Инфографика

В винодельческих регионах России оценили влияние заморозков на урожай

«Угрожающая картина». Эксперты о падении рынка акций и его перспективах
Авторы
Теги
Персоны
Георгий Смирнов
Александр Новак экспорт нефтепродукты
Александр Новак фото

Александр Новак

вице-премьер России
23 августа 1971 года
Материалы по теме
На срочном рынке нефтепродуктов реализовали первые партии бензина
Бизнес
Бензин подорожал на бирже на фоне возможной отмены эмбарго на экспорт
Бизнес
Правительство приостановит запрет на экспорт бензина
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 29 мая
EUR ЦБ: 96,24 (-0,07) Инвестиции, 16:32 Курс доллара на 29 мая
USD ЦБ: 88,44 (-0,25) Инвестиции, 16:32
Аналитики ЦБ оценили влияние проблем с платежами на рубль Финансы, 19:04
На Украине заявили, что все ТЭС в стране разрушены или повреждены Политика, 18:56
Новак поручил не допустить серый экспорт нефтепродуктов Экономика, 18:51
Хуснуллин призвал пересмотреть подход к выдаче бесплатного жилья Недвижимость, 18:47
Расписание трансляций Евро-2024 на «Матч ТВ» и Okko Спорт, 18:42
Соболенко разгромила сестру Мирры Андреевой на старте «Ролан Гаррос» Спорт, 18:36
Как менялась Госавтоинспекция. Фотогалерея Политика, 18:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Эксперты оценили идею вернуть ГИБДД название ГАИ Общество, 18:21
Мигрант ранил ножом польского солдата на границе с Белоруссией. Видео Общество, 18:15
Альфа-Инвестиции собрали более ₽750 млн на pre-IPO компании «Бери заряд» Пресс-релиз, 18:15
Парламент Грузии преодолел вето президента на закон об иноагентах Политика, 18:10
РКН сообщил, что не получал от СДЭК сведений об утечках данных клиентов Бизнес, 18:10
Путин заявил о необходимости выстраивать отношения с афганскими талибами Политика, 18:05
На границе с Белоруссией мигрант ранил ножом польского военного Политика, 18:00