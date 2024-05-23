 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Прогрессивная ставка НДФЛ не затронет участников военной операции

Володин: прогрессивная ставка НДФЛ не затронет участников военной операции
Сюжет
Военная операция на Украине
Силуанов назвал такой подход «абсолютно справедливым»
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц, которую обсуждают власти, не будет распространяться на участников военной операции на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сегодня проходят парламентские слушания по налоговому законодательству с участием министра финансов Антона Силуанова.

Министр вслед за спикером Думы сказал, что Минфин поддержал сохранение плоской шкалы для участников военной операции. Силуанов назвал такое решение «абсолютно справедливым», так как военные, участвующие в боях, нуждаются в поддержке.

Первые публичные обсуждения изменений налоговой системы состоялись 20 мая. Одна из инициатив предусматривает дифференцированную шкалу НДФЛ. Сейчас базовая ставка составляет 13%, повышенная — 15% (при ежегодном уровне дохода 5 млн руб.). По словам главы Минфина Антона Силуанова, предстоящие изменения коснутся только граждан с высокими доходами.

Президент Владимир Путин выступил за введение в России «по сути прогрессивного налога» в марте в ходе послания Федеральному собранию в феврале.

Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России в 1992–2001 годах. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная — 35%.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Андрей Гатинский
НДФЛ налоги Военная операция на Украине Антон Силуанов Вячеслав Володин
Антон Силуанов фото

Антон Силуанов

министр финансов России
12 апреля 1963 года
Вячеслав Володин фото

Вячеслав Володин

политик, спикер Госдумы
4 февраля 1964 года
Материалы по теме
Силуанов поддержал предложение не повышать НДС
Экономика
Шохин анонсировал «конкретные сюжеты» по налогам 23 мая
Финансы
Как прошло первое публичное обсуждение изменений налоговой системы
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 23 мая
EUR ЦБ: 97,9 (-0,4) Инвестиции, 22 мая, 17:18 Курс доллара на 23 мая
USD ЦБ: 90,19 (-0,22) Инвестиции, 22 мая, 17:18
Китайский дрифт в России: как медиаинвестиции разгоняют рынок чайнакаров Компании, 12:00
Кража денег, срыв контракта. Когда за это не взыскать ущерб с сотрудника Pro, 11:57
Астрономы назвали объект, пролетевший ночью над Ставропольским краем Технологии и медиа, 11:52
В Госдуме предложили усложнить покупку непригодного жилья на маткапитал Недвижимость, 11:47
При атаке дрона-камикадзе на Брянскую область пострадал тракторист Политика, 11:45
Лукашенко назначил нового главу Генштаба Белоруссии Политика, 11:45
Бумаги NVIDIA поставили рекорд на отчетности и новости о дроблении акций Инвестиции, 11:37
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Слова об офицерах СС вызвали скандал между правыми в Германии и Франции Политика, 11:36
Агент Миранчука оставил на совести тренера отсутствие игрока в финале ЛЕ Спорт, 11:35
Кадыров встретился в Москве с королем Бахрейна и пригласил его в Чечню Политика, 11:32
Глава «Роскосмоса» заявил о желании Запада сделать из космоса арену боев Политика, 11:25
Крупные компании переходят на коллегиальное управление. Зачем им это Pro, 11:23
В Харькове прогремело около десяти взрывов Политика, 11:20
На юге Москвы появятся новые школа и детсад на 1,5 тыс. мест Общество, 11:20