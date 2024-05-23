Прогрессивная ставка НДФЛ не затронет участников военной операции

Силуанов назвал такой подход «абсолютно справедливым»

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Прогрессивная ставка налога на доходы физических лиц, которую обсуждают власти, не будет распространяться на участников военной операции на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сегодня проходят парламентские слушания по налоговому законодательству с участием министра финансов Антона Силуанова.

Министр вслед за спикером Думы сказал, что Минфин поддержал сохранение плоской шкалы для участников военной операции. Силуанов назвал такое решение «абсолютно справедливым», так как военные, участвующие в боях, нуждаются в поддержке.

Первые публичные обсуждения изменений налоговой системы состоялись 20 мая. Одна из инициатив предусматривает дифференцированную шкалу НДФЛ. Сейчас базовая ставка составляет 13%, повышенная — 15% (при ежегодном уровне дохода 5 млн руб.). По словам главы Минфина Антона Силуанова, предстоящие изменения коснутся только граждан с высокими доходами.

Президент Владимир Путин выступил за введение в России «по сути прогрессивного налога» в марте в ходе послания Федеральному собранию в феврале.

Прогрессивная шкала НДФЛ существовала в России в 1992–2001 годах. Минимальная ставка составляла 12%, максимальная — 35%.