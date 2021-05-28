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Экономика ,  
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Катырин отказался считать предложение поднять налоги позицией ТПП

Торгово-промышленная палата предложила повысить налоговую нагрузку высокооплачиваемым работникам до 45%. Письмо с этой идеей глава палаты направил в ЦБ, но РБК он заявил, что это лишь одно из экспертных мнений
Сергей Катырин
Сергей Катырин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил РБК, что предложение повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45% нельзя считать позицией ТПП.

«Нельзя говорить о том, что ТПП предлагает это принять. Мы направили разработчикам стратегии развития финансового рынка, по сути, итоговый протокол заседания нашего профильного совета с мнениями участников экспертной дискуссии. Такое предложение действительно прозвучало, но его нельзя считать позицией палаты по данному вопросу», — сказал он.

Письмо с данной инициативой Катырин ранее направил первому заместителю председателя Центробанка Сергею Швецову. В предложениях к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, которые сформировал совет ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике, говорилось, что для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов следует перейти от текущей «регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале».

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«Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тыс. руб. в месяц). Для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%», — говорилось в предложениях к стратегии.

Вместе с тем в ТПП подчеркнули, что меры по переходу на ставку 15% НДФЛ для годового дохода в размере 5 млн руб. не являются достаточными.

В феврале прошлого года министр финансов Антон Силуанов говорил, что власти не планируют возвращаться к вопросу введения прогрессивной шкалы налогообложения раньше 2024 года (она действовала до 2001 года и варьировалась от 13 до 30% в зависимости от доходов граждан). В июне президент Владимир Путин заявил о планах повысить ставку для обеспеченных россиян, чей годовой доход превышает 5 млн руб., до 15% (повышенной ставкой облагается лишь та часть, которая превышает эти 5 млн руб.). Дополнительно полученные средства будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями, говорил глава государства. В ноябре повышенную ставку 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год, утвердили Госдума и Совет Федерации, а затем закон подписал Путин. С 1 января 2021 года мера вступила в силу.

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Разовые доходы россиян выведут из-под повышенной ставки НДФЛ 15%
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Фото:АГН «Москва»

В ноябре 2020 года в Минфине сообщили РБК, что пока в России не рассматриваются варианты корректировки шкалы НДФЛ и налога на прибыль.

Авторы
Екатерина Костина Екатерина Костина, Михаил Юшков Михаил Юшков
ТПП налоговая нагрузка Сергей Швецов ЦБ налоги
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