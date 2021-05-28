Катырин отказался считать предложение поднять налоги позицией ТПП

Торгово-промышленная палата предложила повысить налоговую нагрузку высокооплачиваемым работникам до 45%. Письмо с этой идеей глава палаты направил в ЦБ, но РБК он заявил, что это лишь одно из экспертных мнений

Сергей Катырин (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) Сергей Катырин заявил РБК, что предложение повысить уровень налоговой нагрузки для самых высокооплачиваемых работников коммерческих компаний до 45% нельзя считать позицией ТПП.

«Нельзя говорить о том, что ТПП предлагает это принять. Мы направили разработчикам стратегии развития финансового рынка, по сути, итоговый протокол заседания нашего профильного совета с мнениями участников экспертной дискуссии. Такое предложение действительно прозвучало, но его нельзя считать позицией палаты по данному вопросу», — сказал он.

Письмо с данной инициативой Катырин ранее направил первому заместителю председателя Центробанка Сергею Швецову. В предложениях к стратегии развития финансового рынка России до 2030 года, которые сформировал совет ТПП по финансово-промышленной и инвестиционной политике, говорилось, что для снижения налоговой нагрузки на бизнес и более справедливого распределения доходов следует перейти от текущей «регрессивной шкалы налогов и сборов с фонда оплаты труда к прогрессивной шкале».

«Предлагается обнулить сборы с фонда заработной платы для самых низкооплачиваемых работников (средняя заработная плата — 13,5 тыс. руб. в месяц). Для 1% самых высокооплачиваемых работников — повысить уровень налоговой нагрузки до 45%», — говорилось в предложениях к стратегии.