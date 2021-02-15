Мишустин назвал революционным введение плоской шкалы НДФЛ

Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Введение в начале 2000-х годов плоской шкалы подоходного налога со ставкой в 13% было революционным и непростым решением. Об этом в интервью для документального многосерийного фильма «Крепость» сказал премьер-министр Михаил Мишустин, который тогда занимал должность замминистра по налогам и сборам, передает ТАСС.

«Тогда это было такое революционное действие, непростое. И многие не верили, ссылались на кривую Лаффера (зависимость налоговых поступлений от ставки налога. — РБК), на различные другие расчеты, по которым многие не хотели опускать ставку», — цитирует премьер-министра агентство.

В 2001 году в силу вступили поправки в Налоговый кодекс, которые установили плоскую шкалу НДФЛ — 13% для всех физлиц. До этого действовала прогрессивная шкала налогообложения граждан. В зависимости от их доходов, она варьировалась от 13 до 30%.

По словам Мишустина, несмотря на то, что окружающие говорили о необходимости увеличения налогов для богатых, эффективная ставка по совокупности всех налогов с физлиц на тот момент была лишь немногим выше 12%.