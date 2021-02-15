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Мишустин назвал революционным введение плоской шкалы НДФЛ

Михаил Мишустин
Михаил Мишустин (Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС)

Введение в начале 2000-х годов плоской шкалы подоходного налога со ставкой в 13% было революционным и непростым решением. Об этом в интервью для документального многосерийного фильма «Крепость» сказал премьер-министр Михаил Мишустин, который тогда занимал должность замминистра по налогам и сборам, передает ТАСС.

«Тогда это было такое революционное действие, непростое. И многие не верили, ссылались на кривую Лаффера (зависимость налоговых поступлений от ставки налога. — РБК), на различные другие расчеты, по которым многие не хотели опускать ставку», — цитирует премьер-министра агентство.

В 2001 году в силу вступили поправки в Налоговый кодекс, которые установили плоскую шкалу НДФЛ — 13% для всех физлиц. До этого действовала прогрессивная шкала налогообложения граждан. В зависимости от их доходов, она варьировалась от 13 до 30%.

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По словам Мишустина, несмотря на то, что окружающие говорили о необходимости увеличения налогов для богатых, эффективная ставка по совокупности всех налогов с физлиц на тот момент была лишь немногим выше 12%.

Мишустин считает, что основная заслуга в проведении этой реформы принадлежит нынешнему главе Счетной палаты Алексею Кудрину, который тогда руководил Минфином, а также главе Сбербанка Герману Грефу, возглавлявшему на тот момент Министерство экономического развития и торговли.

В феврале прошлого года министр финансов Антон Силуанов говорил, что власти не планируют возвращаться к вопросу введения прогрессивной шкалы налогообложения раньше 2024 года. Но в июне 2020 года президент Владимир Путин заявил о планах повысить ставку для обеспеченных россиян, чей годовой доход превышает 5 млн руб., до 15%. Дополнительно полученные средства будут направлены на лечение детей с редкими заболеваниями.

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В ноябре повышенную ставку в 15% для тех, кто зарабатывает более 5 млн руб. в год, утвердили Госдума и Совет Федерации, а затем закон подписал президент.

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