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Власти предложили расширить список благотворителей для налоговых льгот

Минэкономразвития предложило расширить список организаций, за помощь которым бизнес сможет получить налоговый вычет. Одобренные Думой поправки не распространяют льгот на ряд фондов, включая «Подари жизнь» или Фонд Хабенского
Фото: Александр Земляниченко / AP
Фото: Александр Земляниченко / AP

Минэкономразвития предложило расширить реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) за счет организаций, имеющих право на пониженные тарифы страховых взносов — 20%. Под такой критерий подходят не только благотворительные фонды, но и организации в области соцобслуживания, образования, здравоохранения, спорта (кроме профессионального), культуры и искусства, научных исследований и разработок, сообщила РБК пресс-служба министерства. Инициатива представлена в докладе президенту и правительству.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

За помощь организациям, включенным в реестр, бизнес должен получить право на налоговый вычет, согласно принятым Госдумой 22 мая во втором чтении поправкам в Налоговый кодекс. Это означает, что компании смогут при расчете налога на прибыль учитывать пожертвования и стоимость товаров, безвозмездно переданных нуждающимся, как расходы при условии, что те не превышают 1% от выручки. Сейчас при участии в благотворительности бизнес должен заплатить в бюджет налоги, сумма которых может достигать 40% от объема помощи: 20% налога на прибыль и 20% налога на добавленную стоимость (НДС). Поправки должны вступить в силу задним числом, с 1 января 2020 года. Налоговые льготы на благотворительность в конце апреля анонсировал президент Владимир Путин.

Однако под критерии из законопроекта, необходимые для включения НКО в реестр, не подошел ряд крупных благотворительных фондов, в частности «Подари жизнь», «Живой», Фонд Константина Хабенского, «Настенька», сообщила РБК исполнительный директор ассоциации cоциально ориентированных НКО «Благотворительное собрание «Все вместе» Кира Смирнова.

Подробнее о ситуации с налогами при благотворительности читайте в материале РБК Pro.

Согласно одобренным Думой поправкам, в реестр войдут организации, получавшие президентские гранты или субсидии от государства, централизованные религиозные организации и учрежденные ими НКО, организации — поставщики соцуслуг и исполнители общественно полезных услуг. Помимо налогового вычета донорам господдержку должны получить и сами НКО из реестра. Эти организации освободят от налогов и платежей за аренду федерального имущества в апреле—июне, им также дадут налоговую отсрочку.

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Владимир Путин во время встречи с участниками общероссийской акции &laquo;Мы вместе&raquo;

Но ряд крупных фондов не получают государственных субсидий и грантов. «Мы не просим у государства деньги, потому что считаем, что, если они у него есть, оно может напрямую направить их на лечение детей. Фонд использует другие фандрайзинговые стратегии», — пояснила директор фонда «Подари жизнь» Екатерина Шергова. Один из способов войти в реестр — зарегистрироваться как поставщик социальных или исполнитель общественно-полезных услуг, объяснила директор Фонда Хабенского Алена Мешкова: «Но такая деятельность многих крупных фондов нашей страны, как, например, покупка новых медицинских приборов или оплата лечения в тяжелых случаях, когда ресурсов государства не хватает, она просто не имеет признаков оказываемой услуги. Именно из-за таких сложностей важно расширить круг НКО, которые подпадают под льготы».

Как кризис сказывается на благотворительности бизнеса

Фонд «Подари жизнь» сообщил РБК об уходе большинства благотворителей из малого и среднего бизнеса, а это около 70% от всех юрлиц, которые помогают фонду, рассказала его директор. Вклад МСП составляет примерно 20–30%, или 50–60 млн руб. в год, от общей суммы пожертвований компаний. «Лишиться 20–30% поддержки — это большая проблема для нас и наших подопечных», — подчеркнула она.

«Русфонд» (подпадает под критерии о включении в реестр) в 2020 году фиксирует снижение сборов в среднем на 20% по адресным платежам на лечение детей. При этом в апреле поступление пожертвований от коммерческих структур у фонда выросло. Проект «Защитим врачей» собрал более 41 млн руб., в акции участвовали 11 компаний, предложения есть еще от семи. В прошлом году «Русфонд» получил от 940 компаний 245,5 млн руб., или 17% всех сборов.

У фонда помощи взрослым «Живой» в период пандемии сборы пожертвований просели. Вклад коммерческих компаний достигает 50%. «Если фонд включат в список НКО, сотрудничество с которыми дает компаниям право на налоговый вычет, это поможет нам увеличить сборы на подопечных», — рассказала РБК представитель фонда.

Фонд продовольствия «Русь», специализирующийся на благотворительности продуктами и товарами, наоборот, отмечает рост помощи. «Компании не отвернулись от благотворительности. У нас появились новые партнеры, все сплотились вокруг общей проблемы», — рассказала вице-президент фонда Анна Алиева-Хрусталева.

Автор: Ольга Агеева
Теги: благотворительность, некоммерческие организации, налоговый вычет ..., пожертвования
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