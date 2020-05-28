Власти предложили расширить список благотворителей для налоговых льгот

Минэкономразвития предложило расширить список организаций, за помощь которым бизнес сможет получить налоговый вычет. Одобренные Думой поправки не распространяют льгот на ряд фондов, включая «Подари жизнь» или Фонд Хабенского

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Минэкономразвития предложило расширить реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) за счет организаций, имеющих право на пониженные тарифы страховых взносов — 20%. Под такой критерий подходят не только благотворительные фонды, но и организации в области соцобслуживания, образования, здравоохранения, спорта (кроме профессионального), культуры и искусства, научных исследований и разработок, сообщила РБК пресс-служба министерства. Инициатива представлена в докладе президенту и правительству.

За помощь организациям, включенным в реестр, бизнес должен получить право на налоговый вычет, согласно принятым Госдумой 22 мая во втором чтении поправкам в Налоговый кодекс. Это означает, что компании смогут при расчете налога на прибыль учитывать пожертвования и стоимость товаров, безвозмездно переданных нуждающимся, как расходы при условии, что те не превышают 1% от выручки. Сейчас при участии в благотворительности бизнес должен заплатить в бюджет налоги, сумма которых может достигать 40% от объема помощи: 20% налога на прибыль и 20% налога на добавленную стоимость (НДС). Поправки должны вступить в силу задним числом, с 1 января 2020 года. Налоговые льготы на благотворительность в конце апреля анонсировал президент Владимир Путин.

Однако под критерии из законопроекта, необходимые для включения НКО в реестр, не подошел ряд крупных благотворительных фондов, в частности «Подари жизнь», «Живой», Фонд Константина Хабенского, «Настенька», сообщила РБК исполнительный директор ассоциации cоциально ориентированных НКО «Благотворительное собрание «Все вместе» Кира Смирнова.