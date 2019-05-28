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Экономика ,  
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Российские угольные компании направили заявки на поставки на Украину
В апреле правительство в рамках новых ограничений на торговлю с Украиной разрешило экспортировать нефть и уголь только по разрешениям Минэкономразвития. Новый порядок вступает в силу с 1 июня
Фото: Сергей Куликов / Интерпресс / ТАСС

Многие российские производители угля подали заявки на получение разрешений на экспорт продукции на Украину. Об этом сообщил замминистра энергетики России Анатолий Яновский, передает «РИА Новости».

«Все желающие, там очень много. Те, кто хотел, все подали», — сказал он, отвечая на вопрос о заявках российских компаний на поставку угля на Украину с 1 июня. Яновский не уточнил содержащийся в заявках объем поставок, однако отметил, что это кратно больше того, что было.

В конце прошлого года правительство Украины продлило до конца 2019 года действующий с 2016 года запрет на ввоз из России некоторых товаров — продуктов, средств личной гигиены, железнодорожного оборудования и др. Россия, в свою очередь, расширила список запрещенных к ввозу с Украины позиций, включив туда пиво, вино, шоколад, щебень, картон и т.д.

Экономика
Российские санкционные меры прямо запретили лишь 1% экспорта на Украину

В апреле украинский кабмин расширил список запрещенной российской продукции. В него вошли в том числе стеклотара, формалин и пружины для грузовых вагонов. Российский премьер Дмитрий Медведев после этого объявил о введении новых ограничений на торговлю с Украиной. В частности, Россия разрешила экспортировать в республику нефть и нефтепродукты, а также уголь только по разрешениям от Минэкономразвития.

РБК со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС) писал, что прямой запрет на поставки российских товаров коснулся около 1,2% экспорта. При общем экспорте России на Украину на $9,5 млрд по итогам 2018 года на запрещенные категории приходится $118,4 млн.

 

Автор: Юлия Выродова
Теги: уголь, Минэнерго, Украина, Экспорт
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