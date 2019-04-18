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Российские санкционные меры прямо запретили лишь 1% экспорта на Украину
Эмбарго на поставки российских товаров на Украину коснулось лишь 1% от общего объема экспорта на этом направлении, следует из данных ФТС. Но примерно на 40% экспорта придется запрашивать специальные разрешения у Минэкономразвития
Фото: Архип Верещагин / ТАСС

Прямой запрет на поставки ряда российских товаров на Украину, введенный в четверг, затронет по меньшей мере 1,2% экспорта на этом направлении, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК. При общем экспорте России на Украину в $9,5 млрд по итогам 2018 года на запрещенные категории приходится только $118,4 млн.

О новых санкциях против Украины 18 апреля объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — сказал он.

Постановление об ограничениях (.pdf), которое подписал Медведев, содержит три ключевых положения:

  • Расширение запрета на ввоз в Россию отдельных украинских товаров. Запрет был введен в декабре 2018 года и затронул украинские продукты питания (пшеница, хлеб, рыба, шоколад, пиво, вино и т.д.), оборудование (газовые турбины, паровые котлы, дизельные электрогенераторы и т.д.), некоторые сырьевые товары. Импорт по этим статьям по итогам 2017 года, как оценивало Минэкономразвития, составил $468,9 млн, 10% от общего. Как заявил в четверг Медведев, новый запрет коснется продукции на $250 млн. В расширенный список попали бумага и картон, обувь, женская одежда, трубы, канаты, крепежные изделия, бульдозеры и т.д.

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  • Запрет «на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», как это сформулировал Медведев. Россия впервые вводит запрет на экспорт своих товаров на Украину. До этого Киев запрещал российский импорт, а Москва — украинский.
  • Усложнение экспорта на Украину отдельных категорий товаров, в число которых входят уголь, бензин и дизельное топливо. Теперь, чтобы поставить их Украине, придется получить специальное разрешение у Минэкономразвития. Новый порядок вступит в силу с 1 июля.

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На деле прямой запрет поставок затрагивает минимальный объем нефтепродуктов. В их перечне по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД ЕАЭС — классификатор, который в Евразийском союзе используется при международной торговле) выбраны далеко не самые крупные категории. Кроме того, в одной из них (нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых) сделаны изъятия на $1,98 млрд. По всей этой категории экспорт на Украину составил в прошлом году больше $2 млрд, запрет распространяется только на поставки, эквивалентные $46 млн.

В сравнении со всеми поставками российской нефти на Украину экспорт запрещенных «нефтяных» статей составляет 2,9%, или $118 млн от $4 млрд.

​С другой стороны, существенная часть экспорта попадает под административный контроль. Стоимость товаров, поставки которых на Украину теперь придется согласовывать с Минэкономразвития, в прошлом году достигла $3,9 млрд, то есть 41% от общего экспорта, следует из данных ФТС. В этот объем входят такие крупные внешнеэкономические товарные категории, как уголь, кокс, дизельное топливо.

Оборот товаров, на которые правительство наложило ограничения, составляет около $4,3 млрд, заявил министр экономического развития Максим Орешкин, чьи слова приводит пресс-служба министерства. Это 30% от общего объема товарооборота между Россией и Украиной в 2018 году, уточнил он. Перечень украинской продукции, попадающей под ограничения, «формировался в том числе с точки зрения возможностей ее замещения как отечественными товарами, так и продукцией из иных государств», указал Орешкин.

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«Можно предположить, что это создание переговорной позиции для торга с новой украинской властью», — говорит директор Центра экономических и политических реформ Николай​ Миронов. В конце 2019 года истекают действующие договоренности между Москвой и Киевом по транспортировке газа, новые пока не достигнуты. Новые санкции могут быть частью подготовки к этому процессу, отмечает Миронов: «Чтобы можно было действовать более жестко, нужно создать переговорную позицию». Это будет касаться и политических вопросов, в том числе судьбы Донбасса, в случае прихода к власти на Украине Владимира Зеленского, добавляет политолог.

Автор: Антон Фейнберг
Теги: Дмитрий Медведев, экспорт нефти, санкции, Украина
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