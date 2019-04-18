Российские санкционные меры прямо запретили лишь 1% экспорта на Украину

Прямой запрет на поставки ряда российских товаров на Украину, введенный в четверг, затронет по меньшей мере 1,2% экспорта на этом направлении, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК. При общем экспорте России на Украину в $9,5 млрд по итогам 2018 года на запрещенные категории приходится только $118,4 млн.
О новых санкциях против Украины 18 апреля объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — сказал он.
Постановление об ограничениях (.pdf), которое подписал Медведев, содержит три ключевых положения:
- Расширение запрета на ввоз в Россию отдельных украинских товаров. Запрет был введен в декабре 2018 года и затронул украинские продукты питания (пшеница, хлеб, рыба, шоколад, пиво, вино и т.д.), оборудование (газовые турбины, паровые котлы, дизельные электрогенераторы и т.д.), некоторые сырьевые товары. Импорт по этим статьям по итогам 2017 года, как оценивало Минэкономразвития, составил $468,9 млн, 10% от общего. Как заявил в четверг Медведев, новый запрет коснется продукции на $250 млн. В расширенный список попали бумага и картон, обувь, женская одежда, трубы, канаты, крепежные изделия, бульдозеры и т.д.