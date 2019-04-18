Российские санкционные меры прямо запретили лишь 1% экспорта на Украину

Эмбарго на поставки российских товаров на Украину коснулось лишь 1% от общего объема экспорта на этом направлении, следует из данных ФТС. Но примерно на 40% экспорта придется запрашивать специальные разрешения у Минэкономразвития

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Прямой запрет на поставки ряда российских товаров на Украину, введенный в четверг, затронет по меньшей мере 1,2% экспорта на этом направлении, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), которые изучил РБК. При общем экспорте России на Украину в $9,5 млрд по итогам 2018 года на запрещенные категории приходится только $118,4 млн.

О новых санкциях против Украины 18 апреля объявил премьер-министр Дмитрий Медведев. «Несколько дней назад кабинет министров Украины предпринял очередной недружественный шаг в отношении нашей страны — расширил список запрещенных для импорта на территорию Украины российских товаров. В этих условиях мы вынуждены свои интересы защищать и принять ответные меры», — сказал он.

Постановление об ограничениях (.pdf), которое подписал Медведев, содержит три ключевых положения: