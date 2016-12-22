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Украина продлила продовольственное эмбарго на российские товары
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Украина продлила продовольственное эмбарго на российские товары
Политика, 16:04
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Украина продлила продовольственное эмбарго на российские товары
Эти санкции действуют с 2016 года — ровно с того же времени, когда Россия ввела свое продовольственное эмбарго на украинские товары. Ограничения теперь продлены до 2020-го
Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Правительство Украины во вторник без обсуждения продлило до 31 декабря 2019 года эмбарго на ряд товаров из России и ввозную пошлину в отношении некоторых из них. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

«Постановления предусматривают полный запрет на ввоз ряда товаров из России, а также продление действия таможенных ставок на ту продукцию, которая до 2015 года ввозилась беспошлинно», — следует из сообщения пресс-службы.

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Киев ввел эмбарго в начале 2016 года в ответ на ограничения с российской стороны с целью «обеспечения защиты национальных интересов страны и украинского бизнеса». Режим преференций в отношении России был отменен после того, как Киев обвинил Москву в нарушении договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

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На Украину до 2020 года будет по-прежнему запрещено экспортировать российские продукты (молочные продукты, чай, кофе, пиво, алкоголь), мясо крупного рогатого скота, птицу и свинину, косметические средства личной гигиены (шампуни, гели для душа, мыло), железнодорожное оборудование (локомотивы, вагоны и путевое оборудование), продукцию химической промышленности для сельского хозяйства, хлористый калий и проч.

Суммарная стоимость импорта попавшего под эмбарго российского продовольствия соответствует стоимости запрещенного в России украинского экспорта. Действие нового эмбарго Киева завершится с 1 января 2020 года или после того, как Россия изменит свою риторику по отношению к Украине, уточняет телеканал «112 Украина».

После падения в 2014–2016 годах объем торговли между Россией и Украиной начал восстанавливаться в 2017–2018 годах. С января по август этого года импорт товаров из России вырос на 21,2%, до $5 млрд, свидетельствуют данные Госслужбы статистики Украины, которые приводит УНИАН.​

Автор: Анна Трунина.
Теги: антироссийские санкции , Украина , продовольственное эмбарго
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