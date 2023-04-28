Силуанов раскрыл детали разового сбора с бизнеса

Антон Силуанов: разовый сбор с бизнеса составит 5% в этом году или 10% в следующем

В ближайшее время законопроект о разовом сборе с бизнеса внесут в правительство, Минфин ожидает поступление около 300 млрд руб.

Компании смогут выплатить единоразовый сбор (windfall tax) в размере 5% в этом году или в размере 10% в следующем, заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Сбор построен таким образом, что мы соблюдаем налоговое законодательство о том, что в течение года нельзя вводить ухудшающие для налогоплательщиков меры, если они выходят за налоговый период, и построить таким образом, что сам сбор 10% с уплатой в 2024 году, 5% — в этом», — пояснил министр. По его словам, можно внести обеспечительный платеж в 5% в этом году и он зачтется в качества налога и вычета из налога в следующем.

28 апреля Минфин направит в ведомства и в Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) законопроект об обязательном единоразовом взносе бизнеса в бюджет, а в ближайшее время — в правительство. Точечное снижение сбора для каких-либо компаний не обсуждается, но ранее озвученные исключения для нефтяников и малого бизнеса сохранятся, добавил Силуанов.

Ранее в апреле «Интерфакс» со ссылкой на источники писал, что законопроект о разовом сборе предусматривает ставку в размере 5% при досрочной выплате и 10%, если она будет произведена после вступления закона в силу (1 января 2024 года). Силуанов в марте говорил, что Минфин рассчитывает на поступление суммы примерно 300 млрд руб. Закрепить сбор в законодательстве планируется в весеннюю сессию парламента.

О том, что с бизнесом обсуждается вариант однократного добровольного взноса, заявил в начале февраля первый вице-премьер Андрей Белоусов. У многих компаний за первые три квартала 2022 года «результаты были сильно в плюс», отмечал он. Эта идея пришла на смену декабрьскому предложению собрать единовременный взнос в бюджет с производителей удобрений и предприятий угольной отрасли (об этом в начале января сообщал Bloomberg).

Позднее, 28 февраля, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин сообщил РБК, что единый взнос для бизнеса будет рассчитан, исходя из разницы между средними прибылями компаний по налоговому учету за 2021–2022 годы и два допандемийных года. Результаты 2020 года учитываться не будут.