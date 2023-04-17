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«Интерфакс» узнал размер ставок по сбору со сверхприбыли для бизнеса
«Интерфакс»: размер ставки сбора со сверхприбыли бизнеса составит 10% с 2024 года
Подготовленный Минфином законопроект о разовом сборе в бюджет из сверхприбыли компаний предусматривает ставку в размере 5% при досрочной выплате и 10% в случае, если она будет проведена после вступления закона в силу, т.е. после 1 января 2024 года, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источники, знакомые с документом.
По данным агентства, сбор коснется суммы превышения прибыли за 2021-2022 годы над аналогичным показателем за 2018-2019 годы. Выплата в размере 10% формально будет налоговой ставкой, а «скидку» в 5% пропишут как налоговый вычет.
По словам одного из собеседников агентства, в законопроекте о разовом сборе сделаны исключения для нефтяных и угольных компаний, а также для производителей СПГ.
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