Бизнесу предложат новый способ уплаты налогов

Одна из целей внедрения единого налогового счета — избежание «технических» долгов по забывчивости и при заполнении расчетных документов с ошибкой, отмечал Егоров. Административная нагрузка на юридические лица и ИП при уплате налогов и сборов выше по сравнению с физлицами. Предприниматели должны заполнить много расчетных документов с отдельными реквизитами — видом, принадлежностью, получателем платежа, сроком, основанием его уплаты и т.п. «Только возможных к заполнению кодов бюджетной классификации (КБК) около 1,5 тыс., и более 20 тыс. кодов муниципальных образований (ОКТМО). Всего более 900 трлн вариантов платежей», — поясняет пресс-служба ФНС.

«Все это неизбежно рождает ошибки. В год в налоговые органы поступает более 30 млн ошибочных платежей, что влечет за собой начисление пеней на технический долг и его взыскание», — добавляют в ведомстве.

ЕНС подразумевает принцип триады при уплате всех налогов и сборов — один налогоплательщик, один налоговый орган и одно сальдо расчетов, указывают в ФНС. На практике это означает, что плательщику нужно внести сумму на единый счет, а налоговый орган распределит ее по соответствующим налогам и сборам. Актуальная сумма обязательств всегда будет доступна налогоплательщику онлайн, пояснили в ФНС.

В разъяснениях для РБК налоговое ведомство назвало четыре плюса от единого налогового счета:

«Любую сумму положительного сальдо (переплату) по ЕНС можно будет использовать как актив — быстро вернуть и направить на счет другого лица», — добавляет пресс-служба ФНС.

По мнению налоговой, внедрение ЕНС также позволит значительно снизить нагрузку на государственные информационные системы (ГИС). Ведомство ожидает сокращения количества платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 тыс.

Опыт других стран

В описании госзакупки на составление нормативно-методической базы ЕНС говорится, что одной из задач работы является анализ законодательства других стран, внедривших аналоги единого налогового счета. Среди таких стран — ФРГ, Австрия, Грузия, Швеция, Армения, Латвия. В последней единый налоговой счет, позволяющий уплатить все налоги с оформлением только одного банковского платежного поручения, введен с 1 января 2021 года. С 2023 года в него включат таможенные сборы. Как разъясняет Служба государственных доходов Латвии, единый налоговый счет работает по принципу FIFO — «первым пришел — первым ушел» (англ. first in — first out). Он подразумевает, что первым покрывается более старое обязательство, затем пени за просрочку, а последним — штраф, если таковой был применен.