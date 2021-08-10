Бизнесу предложат новый способ уплаты налогов

ФНС намерена внедрить единый налоговый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов. В России уже действует механизм единого налогового платежа для физлиц. Инструмент планируется усовершенствовать и распространить на бизнес

Фото: Андрей Любимов / РБК

Федеральная налоговая служба (ФНС) в конце июля разместила на портале госзакупок контракт на выполнение нормативно-методической работы по теме «Разработка концепции внедрения института единого налогового счета». Сумма лота — 4,6 млн руб.

В описании объекта закупки говорится, что в соответствии со стратегической картой ФНС до 2023 года у службы возникла потребность в модернизации института единого налогового платежа, который работает с 2019 года. С помощью этого механизма граждане могут оплачивать транспортный, земельный налоги, налог на имущество. Это работает так: физлицо вносит произвольную сумму уплаты одним платежом, а налоговая сама распределяет его нужным образом.

Налоговая служба планирует распространить механизм на всех участников правоотношений, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, дав им возможность уплачивать все налоги, сборы и страховые взносы одним платежом. Как говорится в техническом задании закупки, цель внедрения единого налогового счета — снижение издержек государственного управления и повышение сервисной составляющей налоговой службы.

О том, что ФНС планирует к концу 2022 года внедрить единый налоговый платеж для компаний и предпринимателей, в июне говорил глава ФНС Даниил Егоров. Как следует из ответа ведомства на запрос РБК, единый налоговый платеж и единый налоговый счет (ЕНС) — понятия в рамках одной концепции.