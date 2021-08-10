Бизнесу предложат новый способ уплаты налогов

Что даст налогоплательщикам единый счет
Одна из целей внедрения единого налогового счета — избежание «технических» долгов по забывчивости и при заполнении расчетных документов с ошибкой, отмечал Егоров. Административная нагрузка на юридические лица и ИП при уплате налогов и сборов выше по сравнению с физлицами. Предприниматели должны заполнить много расчетных документов с отдельными реквизитами — видом, принадлежностью, получателем платежа, сроком, основанием его уплаты и т.п. «Только возможных к заполнению кодов бюджетной классификации (КБК) около 1,5 тыс., и более 20 тыс. кодов муниципальных образований (ОКТМО). Всего более 900 трлн вариантов платежей», — поясняет пресс-служба ФНС.
«Все это неизбежно рождает ошибки. В год в налоговые органы поступает более 30 млн ошибочных платежей, что влечет за собой начисление пеней на технический долг и его взыскание», — добавляют в ведомстве.
ЕНС подразумевает принцип триады при уплате всех налогов и сборов — один налогоплательщик, один налоговый орган и одно сальдо расчетов, указывают в ФНС. На практике это означает, что плательщику нужно внести сумму на единый счет, а налоговый орган распределит ее по соответствующим налогам и сборам. Актуальная сумма обязательств всегда будет доступна налогоплательщику онлайн, пояснили в ФНС.
В разъяснениях для РБК налоговое ведомство назвало четыре плюса от единого налогового счета:
- Удобство уплаты налогов. Для исполнения обязанностей по уплате налогов понадобится только ИНН и внесение суммы платежа. При этом оплату сможет произвести третье лицо.
- Исключение ошибок при заполнении расчетных документов.
- Взаимоучет долгов и переплат. Не будут начисляться пени или проводиться взыскания при одновременном наличии недоимки и переплаты по разным налогам и взносам. Пени будут начисляться, только если есть долг по единому консолидированному сальдо.
- Сервисы для бизнеса в режиме реального времени. Плательщики смогут подключить автоплатеж, заказать детализацию (как сформировался баланс счета, на что распределены платежи), искать неучтенные платежи в системах налогового органа и Федерального казначейства.
«Любую сумму положительного сальдо (переплату) по ЕНС можно будет использовать как актив — быстро вернуть и направить на счет другого лица», — добавляет пресс-служба ФНС.
По мнению налоговой, внедрение ЕНС также позволит значительно снизить нагрузку на государственные информационные системы (ГИС). Ведомство ожидает сокращения количества платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 тыс.
Опыт других стран
В описании госзакупки на составление нормативно-методической базы ЕНС говорится, что одной из задач работы является анализ законодательства других стран, внедривших аналоги единого налогового счета. Среди таких стран — ФРГ, Австрия, Грузия, Швеция, Армения, Латвия. В последней единый налоговой счет, позволяющий уплатить все налоги с оформлением только одного банковского платежного поручения, введен с 1 января 2021 года. С 2023 года в него включат таможенные сборы. Как разъясняет Служба государственных доходов Латвии, единый налоговый счет работает по принципу FIFO — «первым пришел — первым ушел» (англ. first in — first out). Он подразумевает, что первым покрывается более старое обязательство, затем пени за просрочку, а последним — штраф, если таковой был применен.
Отсутствие необходимости заполнять расчетные документы позволит сэкономить время, соглашается уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов. «С другой стороны, единый налоговый счет подразумевает, что все выставленные налоги надо оплатить разом, возможности что-то оттянуть не будет. Значит, бизнес не сможет выбирать время оплаты конкретных налогов в определенных случаях. С точки зрения финансового менеджмента это может быть неудобно», — сказал он РБК.
Другая проблема может возникнуть при сборе отчетности налоговым органом, считает адвокат адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Наталья Колерова. «В отличие от физлица, налогоплательщик-юрлицо большинство объектов налогообложения формирует самостоятельно при подготовке отчетов. Например, НДС — по прибыли, НДФЛ — по заработной плате. От компаний потребуется готовность открыть налоговым органам свои системы и базы», — рассуждает она.
Оба собеседника РБК полагают, что за счет условия прозрачности внедрение единого налогового счета приведет к повышению собираемости налогов. «Очевидно, что предлагаемая система направлена на борьбу с теневым сектором экономики. Но не исключено, что бизнес может захотеть «спрятаться» еще сильнее», — предполагает Колерова.
Законопроект о распространении единого налогового платежа на юрлица и ИП ранее разработало Министерство финансов. В апреле ведомство сообщило, что документ одобрен правительством. В нем описываются те же принципы механизма, что и в разработках ФНС, однако не используется понятие «единый налоговый счет». В Минфине от комментариев отказались.
При участии
Ирина Парфентьева, Иван Ткачёв