Турчак назвал число находящихся под риском увольнения россиян
Около 600 тыс. жителей страны находятся в состоянии простоя или под угрозой скорого увольнения. Об этом сообщил секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак, выступая на Всероссийском муниципальном форуме, текстовая трансляция выступления ведется в Telegram «ЕР».
«Сейчас 600 тыс. ушли в простой или оказались под риском увольнения. В этой ситуации необходимо сохранить предприятия и рабочие места», — сказал Турчак.
По его словам, «до начала СВО (специальной военной операции на Украине. — РБК) в иностранных компаниях из недружественных стран трудились примерно 2 млн человек».
Турчак заявил, что содействовать решению проблем занятости «и обеспечению стабильной работы экономики» должны органы местного самоуправления. «Они должны в постоянном режиме мониторить рынок труда, помогать бизнесу перестраивать технологические и товарные цепочки и оперативно сигнализировать о попытках банкротить предприятия», — сказал он.
Иностранные компании начали приостанавливать работу в России и прекращать деловую активность с конца февраля. С тех пор десятки компаний заявили о приостановке поставок и производства в России. Среди них банки, автопроизводители, ИТ-компании и сервисы, производители продуктов питания, бытовой химии и оборудования. Из-за вызванного ситуацией вокруг Украины нарушения логистических цепочек многие предприятия сократили объемы производства или отправили сотрудников в так называемый простой.
В марте правительство пообещало субсидировать компании, которые трудоустроят безработных. По словам премьер-министра Михаила Мишустина, размер субсидии составляет три минимальных размера оплаты труда или по 12 792 руб. на каждого нового сотрудника.
Проблемы на рынке труда власти признавали: 20 апреля замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов на заседании в Госдуме сообщил, что на тот момент в простое находились около 98 тыс. работников российских предприятий, что было уже в 2,5 раза больше, чем 1 марта. По словам Пудова, примерно 50 тыс. сотрудников заявлены к увольнению, а зарегистрированными на тот момент в качестве безработных числились 670 тыс. человек, при наличии в банке вакансий почти 1,9 млн позиций.
Ранее Минтруд назвал факторы, способствующие снижению уровня безработицы. В их числе оказались субсидирование занятости и обучение безработных.