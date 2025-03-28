 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Оверчук заявил, Россия не рада деиндустриализации Европы

Вице-премьер Оверчук: Россия не рада деиндустриализации Европы
В Европе наблюдается деиндустриализация на фоне нежелания торговать с Россией, в то время как российская экономика растет, заявил Оверчук, отметив, что Москву это не радует
Алексей Оверчук
Алексей Оверчук (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Экономическая ситуация в Европе ухудшается на фоне нежелания торговли с Россией, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на сессии «Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности» Боаоского азиатского форума.

Он подчеркнул, что Россия при этом перенастроила цепочки экспорта и импорта в связи с европейской политикой, больше торгуя с такими странами, как Китай, государства глобального Юга и другими дружественными странами, и российская экономика демонстрирует рост.

«Если Европа не хочет торговать с Россией — это ее проблемы. Наша экономика растет, в то же время мы видим деиндустриализацию Европы. Видим, как экономика Германии стагнирует, это факт. Это не радует нас», — сказал Оверчук (цитата по ТАСС).

Он согласен с мнением, что текущая ситуация в Европе стала результатом разрыва между политиками и теми, кто занимается аналитикой. «Если бы политики занимались анализом, они бы вспомнили, что они экономили на счетах за электроэнергию, потому что дешевая и надежная энергия поставлялась из России. И они снизили затраты на потребительские товары, потому что доступные товары поставлялись Китаем. И их структура расходов изменилась из-за их политики, и теперь им приходится сталкиваться с последствиями», — считает Оверчук.

Мишустин предупредил об угрозе от слишком быстрого роста экономики
Экономика
Михаил Мишустин

После начала конфликта на Украине Евросоюз в числе других западных стран ввел ряд санкций в отношении России. На этом фоне произошел разворот на Восток, который глава РЖД Олег Белозеров зимой 2022 года назвал «фактически дорогой жизни» для предприятий европейской части России.

Оверчук в октябре 2022 года заявил, что Россия перестает быть востоком Европы и становится севером Евразии и в этом ключе выстраивается логика развития страны. «Мы переживем этот кризис гораздо лучше, чем дизайнеры санкций против нашей страны», — добавил он.

По итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1% при среднемировом показателе 3,2%, ВВП страны преодолел отметку 200 трлн руб., сообщил 26 марта премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что российская экономика растет в шесть раз быстрее европейской.

Читайте РБК в Telegram.

В МИД назвали преждевременным «строить далеко идущие прогнозы» после переговоров c США

Журналист сообщил о печальном состоянии Шумахера

В Канаде появилась идея заблокировать американцам Pornhub

Какую книгу принес на суд задержанный миллиардер Вадим Мошкович

Россия передала Украине пятерых детей

Россия обсуждает с китайскими властями взаимное признание водительских прав

Россияне погибли на «туристической подлодке» в Красном море

В России появится единый реестр нуждающихся в жилье

В России предложили ужесточить требования к такси

Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Алексей Оверчук Европа рост экономики
Материалы по теме
Мишустин заявил, что экономика России растет в 6 раз быстрее европейской
Экономика
В Европе возмутились словами Вэнса и Хегсета о европейских «нахлебниках»
Политика
Politico узнала о возмущении в Европе из-за обсуждения «Северных потоков»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 марта
EUR ЦБ: 92 (-0,34) Инвестиции, 26 мар, 19:47 Курс доллара на 27 марта
USD ЦБ: 84,21 (+0,01) Инвестиции, 26 мар, 19:47
МЧС эвакуировало двух выживших под лавиной в Магаданской области туристовОбщество, 08:58
ЕС начал подготовку 17-го пакета антироссийских санкцийПолитика, 08:45
В США дефицит говядины. Почему ситуация может усугубиться — The EconomistPro, 08:40
В минздраве Татарстана допустили, что врач из батискафа в Египте выжилаОбщество, 08:33
Как Вэнс сократил визит в Гренландию до посещения американской базыПолитика, 08:30
Как рассказать о бизнесе так, чтобы покупатели захотели его продуктыPro, 08:24
Оверчук заявил, Россия не рада деиндустриализации ЕвропыЭкономика, 08:10
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Власти вернулись к идее обязать бизнес продавать до 25% товаров на биржеБизнес, 08:00
Большой гид по «Серии плюс»: чем интересны кварталы ПИК нового поколенияРБК и ПИК, 07:45
За ночь над регионами России уничтожили 78 дроновПолитика, 07:36
Бывший игрок МЮ предрек «Зениту» чемпионство в РПЛСпорт, 07:30
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:22
Над Воронежской областью сбили более 30 дроновПолитика, 07:20
Аэропорт Саратова временно закрыли для полетовПолитика, 07:09