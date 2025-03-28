Оверчук заявил, Россия не рада деиндустриализации Европы

В Европе наблюдается деиндустриализация на фоне нежелания торговать с Россией, в то время как российская экономика растет, заявил Оверчук, отметив, что Москву это не радует

Алексей Оверчук (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Экономическая ситуация в Европе ухудшается на фоне нежелания торговли с Россией, заявил российский вице-премьер Алексей Оверчук на сессии «Создание благоприятных условий для мирного развития и обеспечения общей экономической безопасности» Боаоского азиатского форума.

Он подчеркнул, что Россия при этом перенастроила цепочки экспорта и импорта в связи с европейской политикой, больше торгуя с такими странами, как Китай, государства глобального Юга и другими дружественными странами, и российская экономика демонстрирует рост.

«Если Европа не хочет торговать с Россией — это ее проблемы. Наша экономика растет, в то же время мы видим деиндустриализацию Европы. Видим, как экономика Германии стагнирует, это факт. Это не радует нас», — сказал Оверчук (цитата по ТАСС).

Он согласен с мнением, что текущая ситуация в Европе стала результатом разрыва между политиками и теми, кто занимается аналитикой. «Если бы политики занимались анализом, они бы вспомнили, что они экономили на счетах за электроэнергию, потому что дешевая и надежная энергия поставлялась из России. И они снизили затраты на потребительские товары, потому что доступные товары поставлялись Китаем. И их структура расходов изменилась из-за их политики, и теперь им приходится сталкиваться с последствиями», — считает Оверчук.

После начала конфликта на Украине Евросоюз в числе других западных стран ввел ряд санкций в отношении России. На этом фоне произошел разворот на Восток, который глава РЖД Олег Белозеров зимой 2022 года назвал «фактически дорогой жизни» для предприятий европейской части России.

Оверчук в октябре 2022 года заявил, что Россия перестает быть востоком Европы и становится севером Евразии и в этом ключе выстраивается логика развития страны. «Мы переживем этот кризис гораздо лучше, чем дизайнеры санкций против нашей страны», — добавил он.

По итогам прошлого года экономика России выросла на 4,1% при среднемировом показателе 3,2%, ВВП страны преодолел отметку 200 трлн руб., сообщил 26 марта премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что российская экономика растет в шесть раз быстрее европейской.