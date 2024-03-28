В ВШЭ оценили долю «финансово неустойчивых» домохозяйств

Более 62% российских домохозяйств имеют признаки финансовой неустойчивости — у них нет сбережений или на кредиты уходит более 30% дохода, оценили в НИУ ВШЭ. Их доля растёт на фоне снижения уровня бедности до рекордного минимума

Фото: Андрей Любимов / РБК

Доля финансово неустойчивых российских домохозяйств (у которых отсутствуют сбережения или есть признаки перекредитованности) примерно за полгода выросла с 56,4 до 62,4%. Таковы результаты исследования НИУ ВШЭ «Барометр экономического поведения домашних хозяйств», с которыми ознакомился РБК.

В частности, с середины 2023 года к началу 2024-го доля респондентов, не имеющих ликвидных сбережений, выросла с 54,7 до 61%. Под ликвидными сбережениями подразумеваются сбережения в любых формах: наличные, вклады и счета в банках и платежных системах, акции, облигации и другие виды финансовых активов.

Исследование основывается на данных Росстата, статистике и публичных материалах Банка России и данных специального обследования населения России по вопросам экономического поведения домашних хозяйств, которое проводит НИУ ВШЭ с июня 2023 года. Обследование ВШЭ к настоящему времени насчитывает три волны: в июне–июле и сентябре–ноябре 2023 года и в декабре 2023-го — феврале 2024-го. Опрос в формате личного интервью проводился по репрезентативной в масштабах страны выборке в 55 регионах, число респондентов составило 6000 человек в первую волну, 6079 человек — во вторую и 6809 человек — в третью.

Сколько в России финансово неустойчивых семей

Авторы определяют финансовую неустойчивость домохозяйств в широком и узком смысле. В широком определении под финансово неустойчивыми понимаются те, у кого нет ликвидных сбережений или есть признаки перекредитованности. Перекредитованность означает, что люди платят за обслуживание кредита от 30% месячного дохода или имеют просрочки по оплате кредитов, услуг ЖКХ, штрафов, налогов. Доля таких домохозяйств сейчас оценивается в 62,4% (в рамках второй волны осенью было 60,8%).

В узком смысле признаками финансово неустойчивого домохозяйства является отсутствие ликвидных сбережений обязательно в сочетании с низкой субъективной оценкой материального положения или перекредитованность (независимо от субъективной оценки). В таком определении финансовую неустойчивость проявляет примерно каждое пятое домохозяйство — 21,4% (в июне–июле 2023 года их доля составляла 20,5%, столько же — минувшей осенью). Дело в том, что низко оценивают свое материальное положение только 27–28% всех респондентов без сбережений, указывают авторы исследования.

Авторы отмечают, что доля респондентов, чьи выплаты по кредитам составляют от 30% месячного дохода домохозяйства, остается «более-менее стабильной». Она сократилась с 4,5 до 3,9% к осени, а затем опять выросла — до 5% к началу 2024 года. В то же время доля имеющих задолженности по обязательным платежам и просрочки по кредитам за полгода сократилась почти вдвое — с 3,8 до 2%.

Каков портрет финансово неустойчивых

Финансовая неустойчивость выше в малых городах (до 100 тыс. человек) и на селе, констатируют авторы. Там находится каждое второе финансово неустойчивое домохозяйство России (49% в широком определении и 52% — в узком). В Москве доля финансово неустойчивых домохозяйств составляет 5% в широком определении и 4% — в узком, в Санкт-Петербурге — 4 и 3% соответственно.

Большинство (41%) среди финансово неустойчивых в широком определении составляют люди в возрасте 35–54 лет, а треть — это респонденты старше 55 лет, еще 26% приходится на молодежь от 18 до 34 лет.

При использовании узкого определения финансовой неустойчивости доля представителей старшего возраста (более 55 лет) увеличивается до 44% за счет сокращения долей, приходящихся на средний возраст (37%) и молодежь (19%).

«Источник финансовой неустойчивости в среднем возрасте — более высокая доля перекредитованных, а в старшем — отсутствие сбережений в сочетании с низкой самооценкой материального положения», — отмечается в исследовании.

Среди финансово неустойчивых в обоих определениях выше, чем среди финансово устойчивых, доля респондентов с детьми (43% в обоих случаях) и людей со средним профессиональным образованием (42% в широком определении, 41% — в узком).

Почему финансовая неустойчивость растет при сокращении бедности

Официальный уровень бедности в России в 2023 году обновил исторический минимум, писал ранее РБК. За чертой бедности в прошлом году, по данным Росстата, находилось 13,5 млн россиян, или 9,3% населения. Также Росстат сообщал о рекордном за пять лет росте реальных зарплат — на 7,8% в 2023 году, росте реальных располагаемых доходов на 5,4%.

Рост заработных плат распределяется неравномерно по отраслям и профессиям, он наименьший среди традиционных профессий среднего класса (учителей и врачей) и наибольший среди работников транспорта, логистики и строительства, отмечает ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Василий Аникин. Уровень бедности в настоящее время снижается из-за увеличения «трансфертной составляющей» в доходах населения (то есть пособий и выплат), а не за счет роста производительности труда, указывает он. По данным Росстата, в 2023 году в составе совокупных денежных доходов россиян 19,5% приходилось на социальные выплаты от государства.

Льготы и услуги, предоставляемые за счет работодателя, охватывают чуть более трети наемных работников в России, следует из данных ВШЭ. Самые распространенные — это оплата обучения или курсов повышения квалификации (их отметили около 45% получателей льгот) и полная или частичная оплата добровольного медицинского страхования или доступ к медицинским услугам в ведомственных учреждениях (41%). Максимальный охват льготами и услугами от работодателя наблюдается в таких отраслях, как армия, МВД и силовые ведомства, здравоохранение, общественное питание и гостиничный сектор, образование, отмечают авторы.

Кроме того, наблюдаемый средний рост доходов не способен компенсировать повышение цен на продовольственные товары, товары длительного пользования и недвижимость, а также ряд дорогостоящих услуг — образовательных и туристических, подчеркивает Аникин. «Это не считая того, что в нашей стране основная причина нуждаемости — низкие зарплаты, в том числе в бюджетной сфере», — добавляет он.

По мнению эксперта, для качественного изменения ситуации необходимо развивать высокотехнологичное производство и роботизацию и пересматривать подходы к формированию зарплаты бюджетников: ее можно было бы привязать к стоимости жизни в регионе. Также для повышения финансовой устойчивости домохозяйств целесообразно существенно повысить и расширить лимиты налоговых возвратов для целевых категорий населения — например, многодетных семей, научных работников, считает он.

«Типичный представитель российского среднего класса сегодня имеет существенные неэластичные расходы, которые в случае шоков могут серьезно подорвать его финансовую стабильность — выплаты по ипотеке, оплата образования для себя и детей, траты на качественную медицину, финансовая поддержка родственников. При этом налоги, которые платит средний класс, формируют большую часть доходов региональных бюджетов, а размер налоговых вычетов, на которые мог бы претендовать типичный представитель среднего класса, составляет в среднегодовом выражении менее 5% по отношению к уплачиваемому НДФЛ», — говорит Аникин.

По результатам исследований аналитического центра НАФИ, доля россиян, имеющих сбережения, составляет 40%, говорит старший руководитель исследовательских проектов центра Аделя Кавеева. «Тенденция к увеличению доли россиян, не имеющих сбережений, может иметь различные причины: нестабильность доходов, рост цен на основные товары и услуги, ограниченный доступ к финансовым услугам, недостаточная финансовая грамотность населения», — перечисляет она. По данным замеров НАФИ, доля сберегающих незначительно снизилась в течение года, однако на данный показатель влияет множество факторов, в том числе сезонность, например, большие траты в период новогодних праздников.

Рост зарплат не всегда означает улучшение финансового положения домохозяйств — в условиях инфляции уровень доходов может не увеличиваться настолько быстро, чтобы компенсировать увеличение расходов, отмечает Кавеева. Кроме того, уровень бедности может снижаться за счет социальных программ и государственной поддержки, но это не всегда означает улучшение финансовой стабильности домохозяйств, говорит эксперт. «Многие семьи могут получать помощь от государства, но это не всегда предотвращает накопление долгов и финансовые трудности», — поясняет она. Также увеличение числа финансово неустойчивых домохозяйств и людей без сбережений может быть связано с изменением потребительского поведения, «массовым увлечением кредитами и возможностью доступа к легким займам», не исключает Кавеева.

По данным Росстата, инфляция по итогам 2023 года составила 7,42%.